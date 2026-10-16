به گزارش تابناک، غول فناوری کره جنوبی پس از تاخیری اولیه در آغاز فرآیند ارتقا، سرعت انتشار جدیدترین نسخه نرم‌افزاری را به شدت بالا برده است. در حال حاضر پرچمداران سامسونگ واجد شرایط قدیمی به همراه برخی از ارزان‌ترین محصولات بازار این سیستم‌عامل تازه را تجربه می‌کنند. البته روند انتشار فریم‌ور جهانی به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود و ممکن است برخی مناطق کمی دیرتر به بسته دانلودی دسترسی پیدا کنند.

پشتیبانی از پرچمداران سنتی سری S اکنون به طور کامل وارد فاز اجرایی شده است و شامل این محصولات می‌شود:

سامسونگ گلکسی S۲۶، S۲۶ پلاس، S۲۶ اولترا و مدل S۲۶ FE (Samsung Galaxy S۲۶ Series)

گلکسی S۲۵، S۲۵ پلاس، S۲۵ اولترا، اس ۲۵ اف‌ای و نسخه S۲۵ Edge

گلکسی S۲۴، S۲۴ پلاس، سامسونگ S۲۴ Ultra و اس ۲۴ اف‌ای

خانواده گلکسی S۲۳، S۲۳ پلاس و مدل S۲۳ اولترا

بخش دیگری از فهرست ارتقا به گوشی‌های منعطف و اقتصادی‌های بازار اختصاص دارد:

سامسونگ گلکسی زد فولد ۷، Z Flip ۷ و گوشی منعطف Galaxy Z TriFold

گلکسی Z Fold ۶ و زد فلیپ ۶ (Samsung Galaxy Z Flip 6)

گلکسی Z Fold ۵ و مدل تاشوی زد فلیپ ۵

گلکسی A۵۷، A۵۶، گلکسی A۳۷، A۳۶ و همچنین گوشی ارزان‌قیمت گلکسی A۲۷

با پوشش کامل گوشی‌های بالارده، تمرکز کنونی غول کره‌ای معطوف به بخش میانی بازار و دیوایس‌های اقتصادی شده است. تاکنون هیچ تبلتی از سری گلکسی این بروزرسانی را دریافت نکرده که امری غیرمنتظره به شمار می‌آید. کاربران برای بررسی دستی این بسته می‌توانند مسیر تنظیمات (Settings) و سپس به‌روزرسانی نرم‌افزار (Software updates) را دنبال کنند.

منبع: گجت‌نیوز