ماجرای سوءقصد به عباس آخوندی چه بود؟

در پی انتشار اخباری درباره سوءقصد به عباس آخوندی، یک منبع آگاه امنیتی با تشریح آخرین بررسی‌ها اعلام کرد تاکنون شواهدی از تروریستی یا سازمان‌یافته بودن این حادثه به دست نیامده و احتمال شخصی بودن آن همچنان در دست بررسی است.

به گزارش تابناک، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس با اشاره به انتشار اخباری درباره سوءقصد به عباس آخوندی، وزیر اسبق راه گفت: این حادثه مربوط به چند روز گذشته است و بررسی‌ها درباره آن ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از مراجع قانونی، تاکنون قرائنی مبنی بر تروریستی یا سازمان‌یافته بودن این حادثه به دست نیامده است.

این منبع آگاه ادامه داد: با توجه به احتمال شخصی بودن سوء قصد و مسائل جانبی آن پرونده در دست بررسی می باشد.

وی همچنین با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای پیرامون این موضوع اظهار کرد: برخی رسانه‌های صهیونیستی و ضدانقلاب در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند با برجسته‌سازی فضای دوقطبی سیاسی، ناامنی داخلی را القا کنند.

این منبع آگاه تصریح کرد: بررسی محتوای منتشرشده نشان می‌دهد برخی رسانه‌های معاند با تحریک افکار عمومی و دامن زدن به اختلافات سیاسی، درصدد تشدید شکاف‌های اجتماعی هستند.

صبح امروز اخباری درباره سوءقصد به وزیر اسبق راه در نشست بنیاد باران در کتابخانه ملی منتشر شد.

گفتنی است، در پی برگزاری نشست تخصصی بنیاد باران در مجموعه کتابخانه ملی، فردی مسلح که بنا بر گزارش‌های اولیه قصد سوءقصد به عباس آخوندی را داشته است، بازداشت شد.

این نشست با سخنرانی عباس آخوندی و با موضوع «گذارهای جهانی، زنجیره ارزش و معماری توسعه ایران» برگزار شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، پس از پایان برنامه و هنگام خروج دکتر آخوندی، فردی مسلح با راننده ایشان درگیر شد. راننده در جریان این درگیری موفق شد سلاح را از دست فرد مهاجم خارج کند و در ادامه، با مداخله نیروهای حراست و نیروی انتظامی، فرد مذکور بازداشت شد.