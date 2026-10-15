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واکنش تهران به بازگشایی سفارت کلمبیا در قدس اشغالی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت بازگشایی سفارت کلمبیا در قدس اشغالی بیانیه‌ای منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۳۳
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وزارت امور خارجه

به گزارش تابناک، متن بیانیه وزارت امور خارجه به شرح زیر است:

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت کلمبیا در بازگشایی سفارت این کشور در قدس اشغالی را به شدت محکوم می‌کند و آن را مغایر با منشور سازمان ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌داند.

قدس بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین فلسطین است و کلیه دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل موظفند از هرگونه اقدامی که به منزله شناسایی اشغالگری رژیم صهیونیستی باشد خودداری کنند.

بدون تردید همسویی هیات حاکمه فعلی کلمبیا با رژیمی اشغالگر و نسل‌کش و مشروعیت بخشی به اشغال سرزمین فلسطین با آرمان‌های استقلال طلبانه و عدالت خواهانه‌ای که بخش مهمی از تاریخ مبارزات مردم این کشور و آمریکای لاتین را شکل داده است در تعارض آشکار قرار دارد.

اقدام هیات حاکمه کلمبیا در بازگشایی سفارت این کشور در قدس اشغالی خلاف تعهدات حقوقی بین‌المللی این کشور در خصوص احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است و به منزله تأیید اشغالگری و نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین می‌باشد دولت کلمبیا باید مسئولیت پیامدهای تصمیم غیراخلاقی و مغایر با حقوق بین‌الملل خود را بپذیرد.»

منبع: وزارت امور خارجه

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وزارت امور خارجه بیانیه کلمبیا سفارت قدس اشغالی اسرائیل
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