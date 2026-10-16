هوش مصنوعی را قرنطینه کنید!

به گزارش تابناک؛ آفریقایی‌ها از معادن و ذخایر قابل توجهی در عرصه انرژی برخوردارند، اما به لحاظ برخورداری از انرژی برق، جزو محروم‌ترین انسان‌ها روی کره زمین هستند.

آذربایجان بیش از ۹۶ درصد مسلمان دارد، اما با قوانین سکولار اداره می‌شود. به‌تازگی قانونی درباره پوشش در مدارس، به محل چالش در این کشور تبدیل شده است.

بیش از ۴۰۰ دانشمند خواستار محدودسازی مدل‌های هوش مصنوعی شده‌اند و نوعی قرنطینه برای این مدل‌ها از اینترنت را درخواست کرده‌اند.

ایلان ماسک تا کنون ۳۶۶ میلیون دلار برای نجات جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هزینه کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد