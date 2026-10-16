En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

هوش مصنوعی را قرنطینه کنید!

ایلان ماسک تا کنون ۳۶۶ میلیون دلار برای نجات جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هزینه کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۲۹
| |
622 بازدید
هوش

به گزارش تابناک؛ آفریقایی‌ها از معادن و ذخایر قابل توجهی در عرصه انرژی برخوردارند، اما به لحاظ برخورداری از انرژی برق، جزو محروم‌ترین انسان‌ها روی کره زمین هستند.

 

آذربایجان بیش از ۹۶ درصد مسلمان دارد، اما با قوانین سکولار اداره می‌شود. به‌تازگی قانونی درباره پوشش در مدارس، به محل چالش در این کشور تبدیل شده است.

 

بیش از ۴۰۰ دانشمند خواستار محدودسازی مدل‌های هوش مصنوعی شده‌اند و نوعی قرنطینه برای این مدل‌ها از اینترنت را درخواست کرده‌اند.

ایلان ماسک تا کنون ۳۶۶ میلیون دلار برای نجات جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هزینه کرده است.

 

منبع: دنیای اقتصاد

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوش مصنوعی قرنطینه دانشمندان ایلان ماسک جمهوری خواهان آمریکا انتخابات
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۴ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005rvN
tabnak.ir/005rvN