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کد خبر: ۱۳۹۸۹۲۳
بازدید: ۱۲۹۵

عکس: نمایشگاه و مسابقات مهارت های ملی گوهر تراشی

سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی کشور با حضور شرکت‌کنندگانی از ۱۸ استان و برگزاری هم‌زمان نمایشگاه گوهرسنگ در قم آغاز شد؛ رویدادی که با هدف ارتقای مهارت‌های تخصصی، توسعه صنعت گوهرسنگ و افزایش سهم ایران از بازار جهانی این حوزه تا ۲ درصد در افق ۱۴۱۰ برگزار می‌شود. عکس: رسول کیانی

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برچسب‌ها:
عکس خبری گوهر تراشی نمایشگاه‌
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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