عکس: نمایشگاه و مسابقات مهارت های ملی گوهر تراشی

سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی کشور با حضور شرکت‌کنندگانی از ۱۸ استان و برگزاری هم‌زمان نمایشگاه گوهرسنگ در قم آغاز شد؛ رویدادی که با هدف ارتقای مهارت‌های تخصصی، توسعه صنعت گوهرسنگ و افزایش سهم ایران از بازار جهانی این حوزه تا ۲ درصد در افق ۱۴۱۰ برگزار می‌شود. عکس: رسول کیانی