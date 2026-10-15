عکس: نمایشگاه و مسابقات مهارت های ملی گوهر تراشی
سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی کشور با حضور شرکتکنندگانی از ۱۸ استان و برگزاری همزمان نمایشگاه گوهرسنگ در قم آغاز شد؛ رویدادی که با هدف ارتقای مهارتهای تخصصی، توسعه صنعت گوهرسنگ و افزایش سهم ایران از بازار جهانی این حوزه تا ۲ درصد در افق ۱۴۱۰ برگزار میشود. عکس: رسول کیانی
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