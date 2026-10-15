نطق حماسی مجید مجیدی در جشنواره بوسان

مجید مجیدی پس از بردن جایزه بهترین فیلم برای «غذای نیمروز» در جشنواره فیلم بوسان کره جنوبی، با یادآوری فاجعه میناب و شیوه فجیع شهادت کودکان بی‌گناه و ویرانی‌ها حاصل از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، از رنج مردم ایران گفت و بر ادامه مسیر استقلال و ایستادگی تأکید کرد: «ما تا آخر خواهیم ایستاد.» نطق حماسی مجید مجیدی را می‌بینید و می‌شنوید.