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کد خبر:۱۳۹۸۹۲۱
کد خبر:۱۳۹۸۹۲۱
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نبض خبر

نطق حماسی مجید مجیدی در جشنواره بوسان

مجید مجیدی پس از بردن جایزه بهترین فیلم برای «غذای نیمروز» در جشنواره فیلم بوسان کره جنوبی، با یادآوری فاجعه میناب و شیوه فجیع شهادت کودکان بی‌گناه و ویرانی‌ها حاصل از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، از رنج مردم ایران گفت و بر ادامه مسیر استقلال و ایستادگی تأکید کرد: «ما تا آخر خواهیم ایستاد.» نطق حماسی مجید مجیدی را می‌بینید و می‌شنوید.
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