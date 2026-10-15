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نطق حماسی مجید مجیدی در جشنواره بوسان
مجید مجیدی پس از بردن جایزه بهترین فیلم برای «غذای نیمروز» در جشنواره فیلم بوسان کره جنوبی، با یادآوری فاجعه میناب و شیوه فجیع شهادت کودکان بیگناه و ویرانیها حاصل از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، از رنج مردم ایران گفت و بر ادامه مسیر استقلال و ایستادگی تأکید کرد: «ما تا آخر خواهیم ایستاد.» نطق حماسی مجید مجیدی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مجید مجیدی غذای نیمروز ویدیو حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و آمریکا
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