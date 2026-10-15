لحظات درگیری عزت اللهی به خاطر سردار آزمون

سردار آزمون در پیروزی دو بر یک شباب‌الاهلی امارات مقابل الاتحاد عربستان، هر دو گل تیمش را به ثمر رساند، اما شادی پس از گل او رو به هواداران میزبان، بازی را به حاشیه کشاند. بر اساس تصاویری که از این دیدار منتشر شده است، آزمون پس از خوشحالی رو به سکوهای هواداران الاتحاد، هدف پرتاب بطری قرار گرفت و با یکی از بازیکنان حریف درگیر شد. سعید عزت‌اللهی، هم‌تیمی ایرانی او، بلافاصله خود را به صحنه رساند و از آزمون دفاع کرد.