En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۸۹۱۳
بازدید: ۱۰۶۵

عکس: تقدیر رئیس‌جمهور از ایثار کادر درمان در روز پرستار

دکتر پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت روز پرستار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و شهدای کشور، به‌ویژه رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان، پزشکان، پرستاران، رزمندگان و همه شهدای ملت ایران، بر ضرورت صیانت از انسجام ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و مقابله با تلاش‌های دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه تأکید کرد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری روز پرستار رئیس جمهور دکترمسعودپزشکیان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha