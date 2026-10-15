عکس: تقدیر رئیس‌جمهور از ایثار کادر درمان در روز پرستار

دکتر پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت روز پرستار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و شهدای کشور، به‌ویژه رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان، پزشکان، پرستاران، رزمندگان و همه شهدای ملت ایران، بر ضرورت صیانت از انسجام ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و مقابله با تلاش‌های دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه تأکید کرد.