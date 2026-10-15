زیرساخت کیف پول کارکنان دولت آماده شد

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور از آماده‌شدن زیرساخت فنی کیف پول کارکنان دولت توسط بانک مرکزی و اعلام آمادگی وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور برای اجرای آزمایشی این طرح خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علی‌اکبر حدادی هرندی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران درباره پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی حقوق‌بگیران در قالب موجودی «کیف پول ایران» اظهار کرد: با آماده‌شدن زیرساخت فنی و اعلام آمادگی دو وزارتخانه، مقدمات اجرای آزمایشی طرح فراهم شده و هماهنگی‌های لازم برای آغاز پایلوت در حال انجام است.

وی افزود: کیف پول کارکنان دولت، علاوه بر تسهیل پرداخت‌های رفاهی و توسعه خدمات دیجیتال مالی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری نظام پرداخت در شرایط اضطراری کمک کند.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا با تأکید بر اهمیت همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی در اجرای مؤثر این طرح گفت: اجرای آزمایشی، امکان ارزیابی فرایندها و شناسایی الزامات توسعه طرح در سایر دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند تا زمینه ارائه خدمات رفاهی آسان‌تر و کارآمدتر به کارکنان دولت فراهم شود.