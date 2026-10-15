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مهاجرانی: پرستاران در روزهای جنگ کنار مردم ماندند

سخنگوی دولت تأکید کرد: پرستاران در روزهای جنگ، میان خستگی و خطر، کنار مردم ماندند. سخنگوی دولت تأکید کرد: پرستاران در روزهای جنگ، میان خستگی و خطر، کنار مردم ماندند.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۱۰
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فاطمه مهاجرانی

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امشب (پنجشنبه ۲۳ مهر)، در شب میلاد حضرت زینب (س) و فرا رسیدن روز پرستار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«پرستاران در روزهای جنگ، میان خستگی و خطر، کنار مردم ماندند؛ برای مجروحان پناه بودند و برای خانواده‌ها دلگرمی.

روز پرستار را به زنان و مردانی تبریک می‌گویم که هر روز با دانش، صبوری و مهربانی برای سلامت مردم تلاش می‌کنند و در دشوارترین لحظه‌ها امید می‌بخشند.

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