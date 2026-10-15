علیرضا بیرانوند درباره حواشی اخیر، انتخاب تراکتور، حضورش در کنار یاسر آسانی و غیبت هشت‌بازی خود به دلیل خدمت سربازی صحبت کرد و تأکید داشت که تراکتور اولویت اصلی او برای ادامه فوتبال است.

به گزارش تابناک، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور، در صحبت‌هایی به تشریح شرایط خود و حواشی اخیر پرداخت و درباره انتخاب این تیم، خدمت سربازی و حضورش در کنار یاسر آسانی توضیحاتی ارائه کرد.

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور، درباره حواشی اخیر خود و تصمیمش برای ادامه فوتبال در این تیم صحبت کرد و گفت: «وقتی تراکتور را انتخاب کردم می‌دانستم چه اتفاقات بدی قرار است برایم بیفتد.»

او در ادامه با اشاره به حواشی پیرامون خود اظهار کرد: «من را به «بیرانوندِ جنجال» می‌شناسند وحرف‌هایی که زدم پشت ‌پرده‌ای نداشت.»

بیرانوند درباره اولویت‌هایش برای ادامه فوتبال نیز گفت: «اولویت اول و دوم و سوم من برای‌ ادامه فوتبال تراکتور است.»

دروازه‌بان تراکتور در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره واکنش هواداران این تیم به شایعات فضای مجازی عنوان کرد: «خدا رو شکر هواداران تراکتور گول شایعات فضای مجازی را نخوردند.»

او همچنین درباره حضورش در کنار یاسر آسانی توضیح داد: «فقط رفتم به یاسر آسانی خسته نباشید بگویم و برای استقلال در آسیا آرزوی موفقیت کنم.»

بیرانوند در پایان با اشاره به شرایط خود و خدمت سربازی اعلام کرد: «٨ بازی همراه تراکتور نیستم و به خدمت سربازی می‌روم.» او همچنین درباره انتخاب تیمش تأکید کرد: «اگر در تیمی غیر از تراکتور بودم به سربازی نمی‌رفتم!»