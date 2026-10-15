رویترز یک گزارش تحقیقی مفصل درباره پاسخ‌ های ایران به تجاوزات واشنگتن و متحدانش منتشر کرد و نوشت: حملات دقیق ایران برنامه‌های جنگی آمریکا را کند کرد. در گزارش این رسانه غربی اذعان شده که ایالات متحده توان تخریبی ایران را کوچک‌ نمایی می‌کند و موشک‌ها و پهپادهای ایران حداقل 135 بار به سایت‌ های زیرساختی کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کرده‌اند و باعث خرابی های پی در پی شده‌اند که کشورهای خلیج فارس اغلب آنها را پنهان کرده‌اند. با وجود اظهارات رسمی مکرر مبنی بر اینکه خسارات ناشی از آوار بوده است، رویترز دریافت که تجهیزات مورد اصابت قرار گرفته، بارها و بارها، دقیقاً همان چیزی بوده که بیشترین اهمیت را داشته است.