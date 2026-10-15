رئیس جمهور تاکید کرد: شجاعت، ایمان و همبستگی کادر درمان و بخصوص پرستاران عزیزمان در جنگ‌های تحمیلی اخیر باید سینه به سینه گفته شود.

به گزارش تابناک مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، امشب (پنجشنبه ۲۳ مهر)، در شب میلاد حضرت زینب ( س) و فرا رسیدن روز پرستار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«در روزگار تقابل حق و باطل، جهل و اندیشه، جنگ و صلح؛ حضرت زینب (س) روایتگر حقیقت بود، روایتی که عاشورا را تا ابد در ذهن‌ها جاودانه کرد.

شجاعت، ایمان و همبستگی کادر درمان و بخصوص پرستاران عزیزمان در جنگ‌های تحمیلی اخیر باید سینه به سینه گفته شود تا ایستادگی و امید جاودانه بماند.»