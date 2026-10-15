نیروهای مسلح یمن با تکرار هشدارهای پیشین خود به شرکت‌های هواپیمایی، اعلام کرد که حریم هوایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی، به‌جز مناطق مکه مکرمه و مدینه منوره، امن نیستند.

به گزارش تابناک، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی درباره ناامن بودن حریم هوایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی هشدار داد و اعلام کرد که این هشدار شامل حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره نمی‌شود.

در این بیانیه تاکید شده است که نیروهای مسلح یمن پیش‌تر نیز در مقاطع مختلف، هشدارهای مشابهی را به شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی ابلاغ کرده بودند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به ادامه حملات عربستان به این کشور اعلام کرد که از زمان آغاز مجدد عملیات نظامی و تشدید تنش‌ها، بیش از ۲ هزار و ۳۵۰ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام شده است. طی ۱۲ سال گذشته نیز، بیش از ۲۷۴ هزار و ۳۰۲ حمله هوایی علیه یمن صورت گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است که نیروهای مسلح یمن توانایی پاسخ متقابل به حملات عربستان را دارند و عملیات خود را دفاعی دانسته و تا زمان پایان حملات و محاصره یمن از سوی عربستان، حق پاسخ‌گویی به اقدامات این کشور را برای خود محفوظ می‌دانند.