نیروی دریایی ارتش اعلام کرد که یک فروند نفتکش متخلف در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز که دچار حریق شده بود، توسط تیم‌های رصد این نیرو، شناسایی شد.

به گزارش تابناک، تیم های رصد نیروی دریایی ارتش در فرایند گشت‌زنی و کنترل شرق تنگه هرمز، یک فروند نفتکش متخلف که در منطقه ممنوعه دچار حریق شده بود را شناسایی کردند.

این نفتکش متخلف با خاموش کردن سامانه های ردیابی، در صدد عبور از منطقه ممنوعه در محدوده شرق تنگه هرمز بوده است.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، شرق تنگه هرمز در کنترل و اشراف کامل دلاورمردان این نیرو قرار دارد.