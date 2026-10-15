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تمدید سه ساله قرارداد بیرو با ابهام حقوقی!

باشگاه تراکتور درحالی از تمدید قرارداد دروازه‌بان ۳۴ ساله خود خبر داده است که این موضوع یک ابهام حقوقی دارد؛ عقد قرارداد بیش از یک ساله با بازیکن بالای ۳۰ سال ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۹۳
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بیرانوند

به گزارش تابناک، بعد از حواشی عجیب و غریب بیرانوند در باشگاه تراکتور و کنار گذاشتن او از این تیم، حالا به نظر می‌رسد با حل شدن مشکلات، دو طرف تمایل زیادی به ادامه همکاری دارند و در همین راستا هم باشگاه تراکتور رسما اعلام کرد که قرارداد علیرضا بیرانوند برای سه سال دیگر تمدید شده است. این درحالی است که تمدید ساله قرارداد بیرانوند ابهام حقوقی دارد.

بر اساس قوانین نقل‌وانتقالات فوتبال ایران، عقد قرارداد بیش از یک ساله با بازیکنان بالای ۳۰ سال ممنوع است. حال باید دید با این شرایط قرارداد جدید بیرانوند ۳۴ ساله و تراکتور چطور به ثبت خواهد رسید.

منبع: ایسنا

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