قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ + جدول

به گزارش تابناک، قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو برخلاف روز گذشته، روزی آرام و نوسانی را پشت سر گذاشت؛ به‌طوری‌که برخی مدل‌ها افزایش و برخی دیگر کاهش قیمت را تجربه کردند، اما این کاهش نتوانست افزایش سنگین روزهای قبل را به‌طور کامل جبران کند.

در این میان، نرخ ارز با افزایشی که داشت به محدوده ۲۶۳ هزار تومان رسید؛ اما برخلاف انتظاری که معمولاً از تأثیر رشد دلار بر بازار خودرو وجود دارد، تعدادی از خودروها نه‌تنها گران نشدند، بلکه با کاهش قیمت مواجه شدند. این واگرایی نشان‌دهنده تغییر رفتار بازار است؛ بازاری که پس از هفته‌ها رشد سریع و تحت تأثیر انتظارات تورمی، حالا به فاز اصلاح و پس‌گرفتن بخشی از افزایش‌های پیشین وارد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بالا رفتن قیمت‌های پیشنهادی از سوی فروشندگان، لزوماً به معنای رونق معاملات یا وجود تقاضای واقعی نیست. گاهی قیمت یک خودرو در مدت‌زمان کوتاهی جهش قابل‌توجهی پیدا می‌کند، اما به دلیل نبود خریدار مؤثر، فروشنده ناچار به عقب‌نشینی و کاهش قیمت می‌شود. به همین دلیل، رشدهای هیجانی در شرایط رکودی بازار، سریع‌تر در معرض اصلاح قرار می‌گیرند.

اگر بازار از رونق واقعی برخوردار بود، خودروهایی که در هفته‌های اخیر جهش بیشتری ثبت کرده بودند، به‌سادگی به سطوح پایین بازنمی‌گشتند.

قیمت خودروهای داخلی

بازار خودروهای داخلی امروز روندی دوگانه داشت؛ به‌طوری‌که بخشی از محصولات با کاهش قیمت مواجه شدند، اما برخی مدل‌ها برخلاف این جریان گران شدند. در میان خودروهای مورد بررسی، پژو ۲۰۷ دنده‌ای بیشترین افت قیمت را ثبت کرد و دنا پلاس اتوماتیک و تارا دنده‌ای نیز افزایش قیمت داشتند.

قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ امروز با کاهش ۱۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای نیز نسبت به روز گذشته ۴۵ میلیون تومان افت کرد و در سطح دو میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان قرار گرفت.

در مقابل، قیمت دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۱۰ میلیون تومانی اکنون سه میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت تارا دنده‌ای نیز ۲۲ میلیون تومان رشد کرد و دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان اعلام شد.

در بازار محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز پنج میلیون تومان کاهش یافت و یک میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین قیمت شاهین اتوماتیک با افت ۱۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته در بازار دو میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان ثبت شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

بازار خودروهای مونتاژی نیز امروز از روندی یکدست پیروی نکرد و کاهش قیمت برخی مدل‌ها در کنار افزایش قیمت سایر خودروها قرار گرفت. در این بخش، فونیکس FX ارزان شد، اما تیگو ۸ پرومکس و هایما ۸S افزایش قیمت داشتند؛ موضوعی که از تداوم رفتار متفاوت قیمت‌ها در بازار کم‌رمق خودرو حکایت دارد.

قیمت فونیکس FX امروز با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی به هفت میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان رسید. در سوی دیگر بازار، تیگو ۸ پرومکس با افزایش ۱۲۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، در سطح ۱۰ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.

همچنین، قیمت هایما ۸S نیز ۱۰ میلیون تومان افزایش داشت و هفت میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت جک J۴ صفر در بازار امروز سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز