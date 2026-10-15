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«غذای نیمروز» برنده بهترین فیلم جشنواره بوسان شد

«غذای نیمروز» مجید مجیدی فیلم برگزیده جشنواره بوسان شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۹۰
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مجید مجیدی غذای نیمروز

به گزارش تابناک، مراسم پایانی جشنواره بوسان برگزار شد و مجید مجیدی برای فیلم «غذای نیمروز» جایزه بهترین فیلم را گرفت.

مجید مجیدی جایزه اش را به مردم شجاع ایران تقدیم کرد.

«غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی جایزه بهترین فیلم جشنواره را به همراه ۳۷ هزار دلار جایزه نقدی دریافت داشت که به تساوی بین کارگردان و تهیه کننده تقسیم خواهد شد.

بدین ترتیب این فیلم نیز اکنون بنا به قوانین جدید آکادمی، وارد کارزار جایزه اسکار فیلم بین المللی شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی جشنواره، مدت‌زمان فیلم «غذای نیمروز» ۱۳۳ دقیقه است. 

فیلم‌برداری «غذای نیمروز» در چابهار انجام شده است و این اثر با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده است. اطلاعات معرفی‌شده درباره فیلم، به موضوعات انسانی و اجتماعی اشاره دارد و ژانر آن خانوادگی و مرتبط با کودکان عنوان شده است.

روایت مجید مجیدی در جشنواره بوسان از کودکان میناب

 مجیدی در سخنان خود مردم ایران را شجاع و مقاوم توصیف کرد و یاد کودکان میناب را گرامی داشت. او گفت مردم ایران در برابر سختی‌ها ایستاده‌اند و اجازه نداده‌اند سرنوشت کشورشان به‌دست دیگران تعیین شود. این اظهارات در رسانه‌های فارسی‌زبان بازتاب گسترده‌ای داشت.

فیلم «غذای نیمروز» تازه‌ترین ساخته مجید مجیدی است که کره جنوبی برای نخستین بار در سطح جهانی به نمایش درآمد و در کنار آثار منتخب فیلم‌سازان کشورهای مختلف آسیایی قرار گرفت.

گفتنی است، جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان یکی از رویدادهای شناخته‌شده سینمای آسیاست و هر سال میزبان آثار فیلم‌سازان کشورهای مختلف می‌شود. سی‌ویکمین دوره این جشنواره از ۶ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۴ تا ۲۳ مهر ۱۴۰۵، در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شده است.

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مجید مجیدی کارگردان جشنواره فیلم بوسان غذای نیمروز
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