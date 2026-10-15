تصاویری در فضای مجازی منتشر شده از افرادی که ظاهرا از مردم جنوب کشور هستند و با قایق به سمت کانتینرها می‌روند.

به گزارش تابناک، تصاویری در فضای مجازی منتشر شده از افرادی که ظاهرا از مردم جنوب کشور هستند و با قایق به سمت کانتینرها می‌روند.

گفتنی است، نیروی دریایی سپاه از غرق‌شدن یک کشتی کانتینربر در آب‌های جنوبی تنگه هرمز خبر داد که به گفته این نیرو، پس از برخورد با مین دریایی منفجر شد و آتش گرفت. این شناور بیش از ۲۵۰۰ کانتینر حمل می‌کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین