En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

آیفون‌های پیدا شده کشتی کانتینربر در تنگه هرمز + عکس

تصاویری در فضای مجازی منتشر شده از افرادی که ظاهرا از مردم جنوب کشور هستند و با قایق به سمت کانتینرها می‌روند.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۸۹
| |
114 بازدید
کشتی کانتینربر

به گزارش تابناک، تصاویری در فضای مجازی منتشر شده از افرادی که ظاهرا از مردم جنوب کشور هستند و با قایق به سمت کانتینرها می‌روند.

گوشی های آیفون

گفتنی است، نیروی دریایی سپاه از غرق‌شدن یک کشتی کانتینربر در آب‌های جنوبی تنگه هرمز خبر داد که به گفته این نیرو، پس از برخورد با مین دریایی منفجر شد و آتش گرفت. این شناور بیش از ۲۵۰۰ کانتینر حمل می‌کرد. 

منبع: اقتصاد آنلاین

اشتراک گذاری
برچسب ها
تنگه هرمز کشتی کانتینربر آتش سوزی آیفون گوشی های آیقون واردات گوشی
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشتی کانتینربر متخلف در جنوب تنگهٔ هرمز غرق شد+عکس
تصاویر کشتی کانتینربر در حال غرق شدن در تنگه هرمز
قابلیت واردات رسمی آیفون برای بازرگانان فراهم شد
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۲ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ruj
tabnak.ir/005ruj