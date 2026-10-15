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تیم امید؛ کمیته جوانان فدراسیون فوتبال چه‌کاره است؟

کمیته جوانان و دپارتمان تیم‌های ملی در فرآیند انتخاب سرمربی تیم امید چه جایگاهی دارند که برای مذاکره با یحیی گل‌محمدی عضو هیئت رئیسه و مدیر فنی و توسعه راهی عراق می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۸۴
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تیم امید؛ کمیته جوانان فدراسیون فوتبال چه‌کاره است؟

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، در حالی که انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید ایران بار دیگر به موضوع مذاکره مدیران فدراسیون با گزینه‌های موردنظر تبدیل شده، نقش کمیته جوانان و دپارتمان تیم‌های ملی در این فرآیند همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ دو بخشی که اساسنامه فدراسیون برای آنها وظایفی تعریف کرده، اما در خبرهای منتشر شده از روند انتخاب سرمربی تیم امید، نام و نقش مشخصی از آنها دیده نمی‌شود.

یحیی گل‌محمدی گزینه اول فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم امید است و با وجود مخالفت باشگاه دهوک عراق با جدایی او، فدراسیون به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. بر همین اساس، قرار است محمدرحمان سالاری، عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون و علی تارقلی‌زاده، مدیر فنی و توسعه، به همراه مدیربرنامه‌های گل‌محمدی راهی عراق شوند تا مذاکرات نهایی را انجام دهند.

اما در این میان، یک پرسش اساسی مطرح است؛ کمیته جوانان و دپارتمان تیم‌های ملی در فرآیند انتخاب سرمربی تیم امید چه جایگاهی دارند؟

تیم امید؛ کمیته جوانان فدراسیون فوتبال چه‌کاره است؟

بر اساس متن ماده ۴۶ اساسنامه «کمیته جوانان مسئول نظارت بر تیم‌های ملی فوتبال پایه آقایان و همچنین نظارت بر استعدادیابی فوتبال و نظارت بر مدارس فوتبال در سراسر کشور می‌باشد. این کمیته مربیان تیم‌های پایه آقایان را پیشنهاد می‌نماید. این کمیته از یک رئیس، معاون و حداکثر تا پنج عضو تشکیل می‌شود.» با توجه به این وظیفه، نقش کمیته جوانان مشخص نیست و اگر این کمیته نقش‌آفرینی دارد، چرا در این مذاکره هیچ جایی ندارد؟

از سوی دیگر، ارجاع به بند ۷ ماده ۶۷ اساسنامه درباره دپارتمان تیم‌های ملی نیز این سؤال را ایجاد می‌کند که این بخش در روند کارشناسی و اجرایی انتخاب سرمربی چه مسئولیتی بر عهده دارد؟

مسئله صرفاً انتخاب یحیی گل‌محمدی نیست؛ بحث بر سر سازوکار تصمیم‌گیری در فدراسیون فوتبال است. اگر کمیته جوانان مسئول پیشنهاد مربیان تیم‌های پایه است و دپارتمان تیم‌های ملی نیز وظایف اساسنامه‌ای خود را دارد، چرا در یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های مرتبط با آینده فوتبال پایه، نقش این دو بخش شفاف نیست؟

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تیم ملی امید فدراسیون فوتبال یحیی گل‌محمدی کمیته جوانان
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