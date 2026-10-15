تصاویر منتشر شده از داخل اراضی اشغالی حکایت از تشدید رقابت بین جریان راست و جریان چپ در انتخابات آتی است. در این ویدیو، بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم تل‌آویو از نفتالی بنت می‌خواهد با او مناظره کند و می‌گوید بنت از این کار می‌ترسد. نخست وزیر سابق تل‌آویو نیز در پاسخ می‌گوید: «پشت سر نیروهای پلیس ایستاده‌ای و همانند یک قهرمان رفتار می‌کنی.» بن‌گویر پاسخ می‌دهد: «تو بودی که حکومتی تشکیل دادی که منصور عباس (نماینده عرب کنست) در آن مشارکت و نقش داشت.» بنت نیز پاسخ داد: «این تو بودی که تشکیل دولت با مشارکت عباس را تأیید می‌کردی.»