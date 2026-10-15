قتل هولناک امام جماعت ساری با سلاح سرد

عضو جامعه روحانیت مرکز مازندران و امام جماعت مسجد امام حسن عسکری (ع) راهبند ساری، امروز در منزل شخصی خود به قتل رسید.

به گزارش تابناک؛ یاسر طاهری، عضو جامعه روحانیت مرکز مازندران و امام جماعت مسجد امام حسن عسکری(ع) راهبند ساری، امروز در منزل شخصی خود به قتل رسید.

براساس اخبار اولیه، این قتل با سلاح سرد رخ داده ‌‌و هنوز علت وقوع حادثه مشخص نیست.

علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در این خصوص گفت: در حال حاضر بازپرس‌‌ها در سر صحنه در حال ارزیابی صحنه وقوع قتل هستند و بعد از انتقال و ارجاع به پزشکی قانونی علت و چگونگی قتل اعلام می‌شود.

منبع: مهر