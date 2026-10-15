رئیس جمهور با تأکید بر عزم دولت برای تأمین پایدار انرژی کشور در فصل زمستان گفت: با وجود حمله به تأسیسات گازی، نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها، مصمم هستیم با کمک مردم و مدیران کشور اجازه ندهیم تولید گاز و برق در زمستان با مشکل مواجه شود.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، امروز ( پنجشنبه ۲۳ مهر) در مراسم گرامیداشت روز پرستار با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: با تمام وجود آماده‌ام جان و زندگی خود را در طبق اخلاص بگذارم و در مسیر استقلال و سربلندی این کشور به میدان بیاورم.

وی در ادامه اظهار کرد: عده‌ای هم آن طرف دارند یک غلط هایی می کنند که البته ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه و دانسته یا ندانسته باشد. آنچه من به‌عنوان مدیری مسئول در این مملکت به دنبال آن هستم، این است که در کنار کسانی قرار بگیریم که با تمام وجود از وحدت، انسجام، سربلندی و عزت این مملکت دفاع می‌کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: این افراد هم کسانی را شامل می‌شوند که بیش از هفت ماه در خیابان‌ها ایستاده‌اند و هم کسانی را که در دل، نسبت به این نظام و حکومت مشکلات و انتقاداتی داشته‌اند و در حق آن‌ها بی‌انصافی‌ها و نامردی‌هایی صورت گرفته است، اما به خاطر وحدت مملکت فریب بیگانگان را نخورده و همراه کسانی نشده‌اند که می‌خواهند وحدت و انسجام و آرامش این جامعه را بر هم بزنند. من از همه این افراد قدردانی می‌کنم.

سلامت جامعه تنها به بیماری و درمان محدود نمی‌شود

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری در شرایط کنونی گفت: ما باید در چنین وضعیتی دست به دست هم بدهیم. سلامت فقط به بیماری، درمان و درد محدود نمی‌شود. عزیز ما همین‌جا پشت تریبون گفت فقر بیماری است، بی‌عدالتی بیماری است، تنهایی بیماری است و دورافتادگی نیز بیماری است. این مسائل ذهن انسان را خراب می‌کنند و او را از سلامت دور می‌کنند و ما موظفیم به همه این مسائل رسیدگی کنیم.

پزشکیان افزود: رسیدگی به این مشکلات به این سادگی نیست. جامعه‌ای که با مشکل مواجه شده است، به این سادگی نمی‌توان با یک نسخه، یک دستور یا صرفاً با گفتن اینکه «بلند شو و این مشکل را حل کن» آن را اصلاح کرد. بسته به اینکه چه بیماری‌ای را می‌خواهیم درمان کنیم و چگونه باید آن را درمان کنیم، باید برنامه‌ریزی کنیم و در نظر بگیریم که این اصلاحات چه زمانی و چگونه باید انجام شوند.

وی تصریح کرد: اینکه امروز تصمیم بگیرم و انتظار داشته باشم از فردا همه مشکلات برطرف شوند، امکان‌پذیر نیست و خیالی خام است؛ اما ما تصمیم داریم و در این مسیر تلاش می‌کنیم.

تلاش برای برخورد عادلانه با همه ایرانیان

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت در کشور اظهار کرد: تلاش می‌کنیم بر اساس عدالت، بستری فراهم کنیم که با همه ایرانیان، مستقل از اینکه در چه جناحی قرار دارند، به چه زبانی صحبت می‌کنند، متعلق به چه قومیتی هستند یا چه جنسیتی دارند، به‌صورت عادلانه و منصفانه برخورد شود.

پزشکیان ادامه داد: البته اکنون نمی‌توانم با قاطعیت بگویم که چنین شرایطی به‌طور کامل وجود دارد، اما ما در مسیر تحقق آن تلاش می‌کنیم. دشمن به دنبال به زانو درآوردن ایران است.

پزشکیان در ادامه بیان کرد: دشمن در تلاش است تا با بستن راه‌ها، از جمله راه‌های آبی و هوایی، هر کاری که از دستش برمی‌آید انجام دهد تا ما را به زانو درآورد و تسلیم کند.

وی افزود: در کشور مشکلاتی وجود دارد و این طبیعی است، اما اگر دست به دست هم دهیم و در کنار یکدیگر باشیم، می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم.

رئیس‌جمهوری تأکید کرد: اگر به جای همدلی و همکاری، اختلافاتمان را برجسته کنیم و مدام نقاط ضعف و قسمت خالی لیوان را به رخ یکدیگر بکشیم، مطمئناً شکست خواهیم خورد.

ما تصمیم نگرفته‌ایم شکست بخوریم؛ باید اختلافات را کنار بگذاریم

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی در برابر فشارهای خارجی گفت: ما تصمیم نگرفته‌ایم شکست بخوریم، بلکه تصمیم گرفته‌ایم در صف کسانی بایستیم که برای دفاع از تمامیت ارضی، سلامت، عزت و سربلندی کشور از جان و زندگی خود می‌گذرند.

وی در ادامه با اشاره به فداکاری افرادی که در شرایط جنگی برای نجات جان انسان‌ها و دفاع از کشور تلاش می‌کنند، اظهار کرد: یکی از پرستاران عزیز ما در مسیر دفاع از تمامیت این مملکت در پای لانچر شهید شده بود. اینکه ما در کدام صف قرار بگیریم، تصمیمی است که خودمان می‌توانیم بگیریم.

فداکاری برای نجات جان انسان‌ها با پول و شهرت قابل خرید نیست

وی با قدردانی از افرادی که در شرایط دشوار برای نجات جان دیگران تلاش می‌کنند، افزود: از همه شما عزیزان و از کسانی که در جریان بمباران جان خود را به خطر می‌اندازند تا جان چند انسان دیگر را نجات دهند، قدردانی می‌کنم. این فداکاری را نمی‌توان با پول، نام و شهرت خرید؛ این ویژگی در ذات انسان شکل می‌گیرد که برای نجات انسان دیگری حاضر است جان خود را فدا کند. این اوج انسانیت است و قابل معامله و فروش نیست.

رئیس‌جمهور با اشاره به افرادی که در خطوط دفاعی و پای لانچرها حضور دارند، تصریح کرد: بسیاری از این افراد بی‌نام و نشان هستند؛ کسی آن‌ها را نمی‌بیند و حتی نمی‌شناسد. آن‌ها ماه‌هاست که خانواده‌های خود را ندیده‌اند و از خواب، خوراک و زندگی عادی خود گذشته‌اند.

پزشکیان ادامه داد: باید از خودمان بپرسیم در صف کسانی قرار می‌گیریم که در خانه‌های خود هستند یا در صف افرادی که برای سلامت، عزت و سربلندی این کشور از زندگی و آسایش خود می‌گذرند؟ من در کنار کسانی هستم که برای کشور، عزت و سلامت مردم ایستادگی می‌کنند و شما عزیزان نیز با رفتار، خدمات و کار خود همین مسیر را دنبال می‌کنید.

خدمت به انسان‌ها نباید به تفاوت‌های سیاسی و اعتقادی وابسته باشد

رئیس جمهور با بیان اینکه به شغل و مسئولیتی که بر عهده دارد افتخار می‌کند، گفت: من واقعاً به شغلی که دارم و شما نیز به آن مشغول هستید، افتخار می‌کنم؛ زیرا برای من تفاوتی ندارد که فردی چپ یا راست، مذهبی یا غیرمذهبی باشد. آنچه اهمیت دارد این است که بتوانم درد او را درمان کنم، بدون آنکه به رنگ، نژاد، سلیقه، ظاهر و سایر تفاوت‌های او توجه داشته باشم.

رئیس‌جمهور این رویکرد را اقدامی انسانی و الهی توصیف کرد و افزود: زیبایی کار همین است. خداوند نگاه نمی‌کند که سقف متعلق به چه کسی است یا آن مکان میخانه است یا مسجد؛ باران خود را می‌باراند. همین باریدن است که به انسان درس انسانیت می‌دهد. وقتی می‌خواهیم به سوی خدا حرکت کنیم، باید همان کاری را انجام دهیم که خداوند انجام می‌دهد.

دشمن به دنبال شکستن تاب‌آوری جامعه و ایجاد اختلاف است

پزشکیان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم همدلی و همکاری مردم و مسئولان اظهار کرد: امیدوارم شما عزیزان با همین صلابت، سربلندی و عزت، دست به دست هم دهیم و برای عبور از شرایطی که برای کشور ایجاد کرده‌اند، تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه دشمن درصدد تضعیف تاب‌آوری جامعه ایران است، افزود: آن‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا تاب‌آوری جامعه ما را از بین ببرند و ما را به نقطه‌ای برسانند که در برابر آن‌ها سر خم کنیم؛ اما رفتار مردم ایران در این شرایط نشان داده است که می‌توان در برابر دشواری‌ها ایستادگی کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر نگاه برخی افراد در خارج از کشور نسبت به مردم ایران گفت: در سفرهای خارجی می‌بینیم که دیگران به ایستادگی مردم ایران با احترام نگاه می‌کنند. آن‌ها با رفتار متفاوتی با ما برخورد می‌کنند و از خود می‌پرسند که چگونه توانسته‌ایم در چنین شرایطی ایستادگی کنیم.

با بمب و موشک نمی‌توان یک جامعه را به تسلیم وادار کرد

پزشکیان با تأکید بر اینکه فشارهای نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند اراده یک ملت را در هم بشکند، خاطرنشان کرد: امیدوارم دست به دست هم دهیم و از مسیری که در پیش داریم، با وجود همه سختی‌ها عبور کنیم. آن‌ها نمی‌توانند این رفتار را تا ابد ادامه دهند، اما امید بسته‌اند که ما با یکدیگر اختلاف پیدا کنیم و شکاف در جامعه ایجاد شود.

وی ادامه داد: دشمن می‌داند که با موشک و بمب نمی‌توان یک جامعه را به تسلیم وادار کرد، اما اگر از درون جامعه اختلاف ایجاد شود و مردم به جان یکدیگر بیفتند، دیگر نیازی به بمب و موشک نخواهد بود؛ زیرا خودمان زمینه برهم خوردن اوضاع را فراهم می‌کنیم.

رئیس‌جمهور بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد و گفت: باید راهی برای حفظ انسجام، وحدت و عزت خود پیدا کنیم و تا جایی که ممکن است، اختلافاتمان را کمتر کنیم و کنار بگذاریم. باید در جایی که لازم است، دست به دست هم دهیم و در کنار یکدیگر بایستیم؛ همان‌گونه که اکنون نیز در کنار هم هستیم.

منبع: ایسنا