آخرین وضعیت رافینیا و زمان بازگشت ستاره بارسلونا از مصدومیت عضلانی؛ آیا این وینگر برزیلی به تقابل‌های حساس برابر پاری‌سن‌ژرمن و ال‌کلاسیکو می‌رسد؟

رافینیا، وینگر برزیلی بارسلونا، پس از آسیب‌دیدگی در جریان مسابقات ملی، دیدارهای اخیر تیمش را از دست داده و کادر فنی برنامه‌ای محتاطانه برای بازگشت او در نظر گرفته است. هدف اصلی آبی‌واناری‌ها رساندن این بازیکن به تقابل‌های حساس پیش رو برابر پاری‌سن‌ژرمن و رئال مادرید خواهد بود.

به گزارش تابناک، رافینیا در پی احساس ناراحتی عضلانی در اردوی تیم ملی برزیل، از ترکیب بارسلونا دور شده و تاکنون دو مسابقه این تیم مقابل ختافه و گالاتاسرای را از دست داده است. هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، با توجه به تجربه مصدومیت‌های فصل گذشته و احتمال تشدید آسیب‌دیدگی این وینگر برزیلی، تصمیم گرفته درباره بازگشت زودهنگام او هیچ ریسکی را نپذیرد.

برنامه ریکاوری و زمان احتمالی بازگشت رافینیا

بررسی‌های کادر پزشکی نشان می‌دهد که حضور رافینیا در مسابقه روز شنبه ۱۷ اکتبر برابر رئال بتیس در هاله‌ای از ابهام است و این بازیکن احتمالاً در این بازی نیز به میدان نخواهد رفت. کادر فنی بارسلونا در تلاش است تا در صورت پیشرفت مطلوب روند ریکاوری، این ستاره را به دیدار ۲۰ اکتبر لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاری‌سن‌ژرمن برساند.

اولویت کادر فنی برای ال‌کلاسیکو

با این حال، اولویت اصلی بارسلونا آماده‌سازی رافینیا برای دیدار حساس ال‌کلاسیکو در تاریخ ۲۵ اکتبر است. بارسلونا که در غیاب وینگر برزیلی خود موفق شد در لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه ۴ بر ۱ از سد گالاتاسرای بگذرد، ترجیح می‌دهد تا زمان بهبودی کامل این بازیکن احتیاط کرده و از تکرار مصدومیت او جلوگیری کند.

