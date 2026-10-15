رویترز: دولت ترامپ برای مهار هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی، کاهش تحریم‌های «ناوگان سایه» حامل نفت ایران، روسیه و ونزوئلا را بررسی می‌کند.

به گزارش تابناک؛ روزنامه فایننشال تایمز نوشت، آمریکا به کشورهای اروپایی پیشنهاد داده برخی از دارایی‌های دولتی روسیه را که در جریان جنگ اوکراین توقیف شده بود، آزاد کرده و آنها را به نهادی تحت نظارت واشنگتن منتقل کنند تا بدین ترتیب مذاکرات صلح از سرگرفته شود.

فایننشال تایمز به نقل از منابعی آگاه خبر داد که آمریکا چنین پیشنهادی را به کشورهای اروپایی مطرح کرده تا بلکه بتواند مسیر مذاکرات صلح اوکراین را هموار سازد.

با این حال، این روزنامه انگلیسی در ادامه افزود که نمایندگان اروپایی این طرح را که توسط استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان و مذاکره‌کنندگان آمریکایی ارائه شده بود، رد کردند.



علاوه بر این مسئله، یک مقام آمریکایی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز ادعا کرد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش برای کاهش نرخ‌های بالای حمل‌ونقل جهانی، در حال بررسی کاهش تحریم‌ها علیه کشتی‌های موسوم به «ناوگان سایه» است که نفت و فرآورده‌های نفتی را از کشورهایی از جمله روسیه، ایران و ونزوئلا حمل کرده‌اند.

این اقدام چند روز پس از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ به‌طور موقت تحریم‌های مربوط به گازوئیل روسیه را لغو کرد؛ اقدامی که با انتقاد شدید ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، کشورهای اروپایی و برخی از جمهوری‌خواهان هم حزبی ترامپ در سنای آمریکا مواجه شد.

هم زلنسکی و هم سناتورهای آمریکایی این اقدام را «پیشکشی» به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خواندند و زلنسکی نیز در تازه‌ترین مصاحبه خود گفت که نسبت به این توافق احساس «خیانت» می‌کند.

این مقام آمریکایی مذکور در ادامه به رویترز گفت: مذاکرات جدید بر این محور است که ایالات متحده احتمالا اجازه دهد نفت قانونی با کشتی‌هایی که پیشتر تحریم شده بودند، جریان یابد. ⁠این به معنای نفت خام یا فرآورده‌های نفتی است که توسط واشنگتن تحریم نشده‌اند، نه نفت روسیه و ایران که تحت اقدامات تنبیهی قرار دارند. هدف این است که فرآورده‌های پالایش‌شده و نفت خام بیشتری از خلیج فارس خارج شود.

این در حالی است که وزارت انرژی ایالات متحده ادعا کرد که هرگونه اقدامی برای لغو تحریم‌ها علیه ناوگان سایه به روسیه «در انتقال نفت یا فرآورده‌های نفتی کمکی نخواهد کرد».

منبع: ایسنا