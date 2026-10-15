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پیام رئیس مجلس درپی شهادت افسانه عقیلا

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شهادت مظلومانه پاسدار شهیده افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران شهرستان مهرستان را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۶۰
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شهیده افسانه عقیلا

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شهادت افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران شهرستان مهرستان را تسلیت گفت و نوشت: شهادت مظلومانه پاسدار شهیده افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران شهرستان مهرستان به دست تروریست‌های جنایتکاری که با تعرض به حریم خانه و خانواده، سلاح خود را به روی یک بانوی مدافع امنیت و خدمتگزار مردم گشودند، بار دیگر چهره پلید تروریسم و دشمنی با امنیت و آرامش مردم ایران را آشکار کرد.

خون پاک شهیده افسانه عقیلا، همچون خون دیگر شهدای این سرزمین، گواهی بر عزم استوار ملت ایران در دفاع از امنیت، کرامت و استقلال کشور است. اطمینان دارم راه این بانوی فداکار با اراده ملت و همت فرزندان این سرزمین ادامه خواهد یافت و عاملان این جنایت، در برابر قانون و عدالت پاسخ‌گو خواهند شد.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت پرافتخار این بانوی مؤمن و فداکار به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده معزز این شهیده و مردم شریف و غیور سیستان‌ و بلوچستان، از درگاه خداوند متعال برای آن شهیده والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسلامی

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شهیده افسانه عقیلا افسانه عقیلا ترور حمله تروریستی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پیام تسلیت
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