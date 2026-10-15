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واکنش قالیباف به قهرمانی کشتی‌گیران در آمریکا

قهرمانی کشتی فرنگی نشان داد جوان ایرانی، در میدان‌های نبرد و ورزش، پرچم اقتدار ایران را برافراشته نگه می‌دارد| تداوم موفقیت‌های کشتی ثمره مدیریت علمی، برنامه‌ریزی هدفمند، تعهد مربیان و غیرت جوانان است
کد خبر: ۱۳۹۸۸۵۹
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واکنش قالیباف

به گزارش تابناک؛ متن پیام تبریک دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پی قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا به شرح ذیل است؛

قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا، با کسب سه مدال طلا، دو مدال برنز و ۱۱۹ امتیاز، افتخاری بزرگ برای ملت ایران و جلوه‌ای درخشان از توانمندی جوانان این سرزمین بود. 

فرزندان غیور سرزمین‌مان در خاک آمریکا، با قدرت و غیرت ایرانی بر سکوی قهرمانی جهان ایستادند و میزبانان آمریکایی را واداشتند بارها سرود پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در سرزمین خود بشنوند و به اهتزاز پرچم مقدس کشورمان ادای احترام کنند، صحنه‌هایی که نشان داد جوان ایرانی، پرچم اقتدار ایران را چه در میدان نبرد و چه در میدان ورزشی به اهتزاز در می‌آورد و هر کجا که میدان تقابل باشد، می‌تواند با اقتدار از نام، پرچم و عزت میهن خود دفاع کند.

تداوم موفقیت‌های کشتی ثمره مدیریت علمی، برنامه‌ریزی هدفمند، تعهد مربیان و کادر فنی و همت و غیرت جوانانی است که با ایمان به توانایی‌های خود، رنج تمرین و سختی رقابت را به افتخار ملی تبدیل کردند. پهلوانان ما در میدان با قدرت و شایستگی سخن گفتند و ثابت کردند که نام ایران، با تلاش، عزت و اراده فرزندانش بر بلندای جهان می‌درخشد.

این موفقیت غرورآفرین را به ملت شریف ایران، قهرمانان سرافراز، مربیان، کادر فنی، خانواده بزرگ کشتی و مسئولان فدراسیون تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، تداوم پیروزی‌های جوانان ایران‌زمین و اهتزاز همیشگی پرچم مقدس کشورمان در میادین جهانی را مسئلت دارم.

محمد باقر قالیباف 
رییس مجلس شورای اسلامی

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