حجت‌الاسلام و المسلمین حامد کاشانی استاد انقلابی حوزه و تاریخ، دست به افشاگری درباره رفتار لیدرهای سوپرانقلابی‌ها درباره تحرکات ضدوحدت و علیه امنیت ملی‌شان و ریشه‌های چنین حرکاتی زده که با خشم رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به جریان مواجه شد و سیل حملات به او را آغاز کرده‌اند. سخنان این روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.