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کد خبر:۱۳۹۸۸۵۷
کد خبر:۱۳۹۸۸۵۷
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نظرات: ۴
نبض خبر

سخنان روحانی انقلابی که سوپرانقلابی‌ها را خشمگین کرد

حجت‌الاسلام و المسلمین حامد کاشانی استاد انقلابی حوزه و تاریخ، دست به افشاگری درباره رفتار لیدرهای سوپرانقلابی‌ها درباره تحرکات ضدوحدت و علیه امنیت ملی‌شان و ریشه‌های چنین حرکاتی زده که با خشم رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به جریان مواجه شد و سیل حملات به او را آغاز کرده‌اند. سخنان این روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حامد کاشانی جنگ ایران و آمریکا تجمعات شبانه سوپرانقلابی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
علی شمسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
3
0
پاسخ
تابناک لطفا خجالت بکش و روی دیگران اسم نذار یعنی چی که میگی سوپر انقلابی ، خجالت بکش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
6
پاسخ
حرف حساب
95 درصد حرفشون یکی است
5 درصد یک ساز دیگه ای می زنند
حالا کی تفرقه درست می کند، اون 5 درصد یا اون 95 درصد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
5
پاسخ
کسانی که با ناشی گری و احساسات تفاهم نامه را نقض کردند
حالا دارند حسرت می خورند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
6
پاسخ
ایشان صد در صد درست می فرمایند ، تا رودربایستی ها و مصلحت های بی مورد را کنار نزنیم همین آش است و همین کاسه !
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