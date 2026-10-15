نبض خبر
سخنان روحانی انقلابی که سوپرانقلابیها را خشمگین کرد
حجتالاسلام و المسلمین حامد کاشانی استاد انقلابی حوزه و تاریخ، دست به افشاگری درباره رفتار لیدرهای سوپرانقلابیها درباره تحرکات ضدوحدت و علیه امنیت ملیشان و ریشههای چنین حرکاتی زده که با خشم رسانههای زنجیرهای وابسته به جریان مواجه شد و سیل حملات به او را آغاز کردهاند. سخنان این روحانی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
0
اخبار مرتبط
سوپرانقلابیها جامعه را بیسر میکنند / راز ادبیات وحشیانه تخریب مسئولان چیست؟! + فیلم سخنران مشهور
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
تابناک لطفا خجالت بکش و روی دیگران اسم نذار یعنی چی که میگی سوپر انقلابی ، خجالت بکش
حرف حساب
95 درصد حرفشون یکی است
5 درصد یک ساز دیگه ای می زنند
حالا کی تفرقه درست می کند، اون 5 درصد یا اون 95 درصد؟
95 درصد حرفشون یکی است
5 درصد یک ساز دیگه ای می زنند
حالا کی تفرقه درست می کند، اون 5 درصد یا اون 95 درصد؟
کسانی که با ناشی گری و احساسات تفاهم نامه را نقض کردند
حالا دارند حسرت می خورند
حالا دارند حسرت می خورند