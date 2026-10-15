عکس: درخت زیتون ۵۵۰۰ ساله؛ نماد پایداری فلسطین

درخت زیتونی ۵۵۰۰ ساله در شهرک «الولجه» از توابع بیت‌لحم در کرانه باختری اشغالی، که از آن به‌عنوان یکی از کهن‌ترین درختان زیتون جهان یاد می‌شود، همچنان نماد دلبستگی فلسطینی‌ها به سرزمینشان و ایستادگی در برابر اشغال اسرائیل است.