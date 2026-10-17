عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از رویکرد دوگانه کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره میزبانی مسابقات در ایران و کشور‌های عربی، تأکید کرد: تاج با استفاده از جایگاه بین‌المللی خود، موضوع را پیگیری و اجازه ندهد حقی از فوتبال و باشگاه‌های ایرانی ضایع شود.

فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به احتمال لغو یا سلب میزبانی مسابقات فوتبال از ایران به بهانه مسائل امنیتی، این رویکرد را قابل تأمل دانست و گفت: رویدادهای ورزشی می‌توانند در جامعه تحول ایجاد کنند و نباید به بهانه ناامنی، فرصت میزبانی چنین رویدادهایی از کشور گرفته شود.

وی با بیان اینکه ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز در تهران و برخی شهرهای بزرگ، با وجود برخورداری از ورزشگاه‌های مختلف، با مشکل خاصی برای برگزاری رویدادها مواجه نبوده است، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید چنین بهانه‌ای درباره ایران مطرح شود، در حالی که مسابقات در برخی کشورهای عربی منطقه، از جمله عربستان، همچنان برگزار می‌شود.

رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، با اشاره به شرایط کشورهای منطقه در جریان جنگ چهل روزه میان ایران و آمریکا اظهار کرد: اگر قرار باشد بهانه ناامنی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، باید وضعیت دیگر کشورهای منطقه نیز با همین معیار سنجیده شود. از این رو، به نظر می‌رسد در این زمینه نوعی فشار سیاسی بر نهاد ورزشی وجود دارد.

رئیس پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تأکید کرد: انتظار می‌رود کمیته بین‌المللی المپیک نیز به این موضوع ورود کند و وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال، پیگیری جدی آن را در دستور کار قرار دهند. همچنین می‌توان از ظرفیت دستگاه دیپلماسی برای دفاع از حقوق فوتبال ایران استفاده کرد.

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مالکی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری این موضوع از سوی مهدی تاج گفت: مهدی تاج که مسئولیت و جایگاه بین‌المللی دارد، باید حتماً این مسئله را دنبال کند و از حق کشور و به‌ویژه باشگاه‌های ایرانی دفاع کند تا حقی از فوتبال ایران ضایع نشود.