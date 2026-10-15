En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

انهدام شبکه ضدانقلاب در کرمان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری اعضای یک تیم سازمان‌یافته مرتبط با جریان‌های ضدانقلاب با تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۴۶
| |
219 بازدید
|
۱
جریان‌های ضدانقلاب

به گزارش تابناک؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری اعضای یک تیم سازمان‌یافته مرتبط با جریان‌های ضدانقلاب با تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه خبر داد و گفت: این افراد در اقدامات ضدامنیتی از جمله آتش‌زدن اماکن و فعالیت‌های تبلیغی سازمان‌یافته نقش داشته‌اند.

مهدی بخشی روز پنجشنبه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای شناسایی و برخورد با عوامل اقدامات ضدامنیتی اظهار کرد: اعضای این تیم با ارتباطات سازمان‌یافته، اقداماتی را با ماهیت ضدامنیتی از جمله آتش‌زدن اماکن و فعالیت‌های تبلیغی با اهداف مورد نظر جریان‌های ضدانقلاب دنبال می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر برخورد قانونی با اقدامات مخل امنیت عمومی تصریح کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده با هدف شناسایی ابعاد فعالیت‌های سازمان‌یافته، بررسی نقش و میزان مداخله هر یک از متهمان و احراز ارتباطات احتمالی آنان ادامه دارد.
منبع: ایرنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
جریان‌های ضدانقلاب دادگستری کرمان دستگاه قضا دستگیری سازمان اطلاعات سپاه اقدامات ضدامنیتی
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت ۷۰۰ نفر در ۱۲ روز به اتهام اقدامات ضدامنیتی
آخرین وضعیت کلاه‌برداری میلیاردی نمایشگاه خودرو در بوشهر/ ۲۰۰ نفر به دام کلاه‌برداری افتادند
دستگیری برخی از لیدر‌های اغتشاش در کرمان
دستگیری کلاهبردار ۸۰ میلیارد تومانی با بیش از ۳۰ شاکی
۱۴ عنصر ضدامنیتی در کرمان دستگیر شدند
اطلاعیه اطلاعات سپاه درپی دستگیری ۱۲۰ مزدور
پزشک قلابی بعنوان عامل انحراف اخلاقی دستگیر شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
درود بر نیروهای جان برکف امنیتی و دستگاه قضایی
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۰ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۸۸ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۲ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
آقای رئیس اماکن، "پیاده‌" هم زیاده؟!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ru2
tabnak.ir/005ru2