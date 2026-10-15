عکس: اعتراضات گسترده و درگیری با پلیس در آلبانی

اعتراضات ضدحکومتی و دانشجویی به فساد و هزینه‌های بالای آموزش در تیرانا به خشونت کشیده شد؛ ناآرامی‌هایی که طی آن معترضان پس از درگیری با پلیس ضدشورش، به ساختمان وزارت آموزش، بانک‌ها و اماکن دولتی حمله کرده و آتش‌سوزی به راه انداختند.