عکس: اعتراضات گسترده و درگیری با پلیس در آلبانی
اعتراضات ضدحکومتی و دانشجویی به فساد و هزینههای بالای آموزش در تیرانا به خشونت کشیده شد؛ ناآرامیهایی که طی آن معترضان پس از درگیری با پلیس ضدشورش، به ساختمان وزارت آموزش، بانکها و اماکن دولتی حمله کرده و آتشسوزی به راه انداختند.
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برچسبها:عکس بین الملل اعتراضات آلبانی پایتخت آلبانی
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