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کد خبر: ۱۳۹۸۸۴۵
بازدید: ۱۵

عکس: اعتراضات گسترده و درگیری با پلیس در آلبانی

اعتراضات ضدحکومتی و دانشجویی به فساد و هزینه‌های بالای آموزش در تیرانا به خشونت کشیده شد؛ ناآرامی‌هایی که طی آن معترضان پس از درگیری با پلیس ضدشورش، به ساختمان وزارت آموزش، بانک‌ها و اماکن دولتی حمله کرده و آتش‌سوزی به راه انداختند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل اعتراضات آلبانی پایتخت آلبانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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