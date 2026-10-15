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صحبت عجیب قاتل خبرنگار ایرنا قبل از اعدام

متهم در همان تحقیقات مقدماتی به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت به‌دلیل اختلافاتی که با او داشته او را به قتل رسانده است و اصلا از کرده‌ی خودش پشیمان نیست.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۳۸
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قاتل خبرنگار

به گزارش تابناک؛ سحرگاه دیروز، قاتل خبرنگار زن ایرنا، پای چوبه دار رفت و قصاص شد.

بنا بر این گزارش؛ جنایت در تاریخ نوزدهم آبان 1403 رخ داد و به دنبال آن، منصوره قدیری جاوید، خبرنگار ایرنا به ‌دست شوهرش در خانه‌شان کشته شد.

متهم در همان تحقیقات مقدماتی به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت به‌دلیل اختلافاتی که با او داشته دست به قتل زده است. او در ادامه صحنه قتل را بازسازی کرد و درنهایت پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه محاکمه، مادر مقتول برای قاتل درخواست حکم قصاص کرد. در ادامه نوبت به فرزند مقتول رسید. وقتی او در جایگاه ایستاد گفت از پدرش شکایتی ندارد و نسبت به او اعلام گذشت کرده است.

در ادامه متهم به دفاع از خود پرداخت و گفت:‌ از قتل همسرش پشیمان نیست. او ادامه داد: من اتهام قتل را قبول دارم و تقاضای بخشش ندارم. من را قصاص هم بکنید برایم مهم نیست.

در پایان جلسه، حکم قصاص قاتل صادر شد و بعد از مدتی به تأیید قضات دیوان‌عالی کشور رسید. به این ترتیب وی سحرگاه دیروز پای چوبه دار رفت و به دار مجازات آویخته شد.
منبع: همشهری

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