اعتراضات مردمی در جمهوری آذربایجان به ممانعت از ورود دانش‌آموزان و معلمان محجبه به کلاس درس، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و جو خیابان‌ها به شدت پلیسی شده است. برخی از کنشگران اجتماعی و سیاسی باکو معتقدند این شعله به آتش بزرگی تبدیل خواهد شد. از جمله عوامل دیگر تشدید اعتراضات، بی‌کاری گستره، فساد دولتی، سرکوب طبقه الیت و فقر فزاینده در این جمهوری است. تصاویر برخورد خشن با معترضین به ممنوعیت حجاب را می‌بینید.