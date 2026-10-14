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کد خبر:۱۳۹۸۸۲۱
کد خبر:۱۳۹۸۸۲۱
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نبض خبر

تصاویر عملیات دستگیری و اعترافات علی‌سینا مصطفوی

قوه قضاییه اعلام کرد: «علی‌سینا مصطفوی فرزند غلامحسین، از عناصر مسلح دشمن آمریکایی-صهیونیستی وابسته به جریان منفور سلطنت‌طلبی در جریان جنگ رمضان بود که همزمان با تجاوز دشمن به کشور، اقدام به عملیات مسلحانه در کرمان کرده بود، اعدام شد. براساس مستندات موجود در پرونده، نامبرده در چند مرحله اقدام به اجرای عملیات تروریستی مسلحانه در کرمان کرده بود. مرتبه اول در چهارم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اقدام به تیراندازی در میدان آزادی کرد که در این حادثه یک شهروند و یک دختر بچه مجروح شدند. محکوم‌علیه در اقدام بعدی خود نیز در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه اقدام به تیراندازی به سمت سربازان وظیفه و خودرو‌های عبوری کرده بود که منجر به زخمی شدن تعدادی از شهروندان شد. براساس بررسی‌های فنی و مستندات پرونده، این عنصر تروریستی، عضو فعال شبکه تروریستی سلطنت‌طلبان در داخل کشور بوده و ارتباطات گسترده‌ای با رسانه‌های معاند مرتبط با سلطنت‌طلبان داشته است. نامبرده در جریان کودتای دی‌ماه نیز فعال بوده و اقدام به ارسال فیلم و تصاویر برای شبکه‌های معاند کرده بود. وی در جریان جنگ رمضان نیز از محل‌های اصابت پرتابه‌های دشمن تصویربرداری کرده و برای شبکه‌های ضدایرانی ارسال کرده بود. در مستندات کشف‌شده از تلفن همراه محکوم‌علیه، وی در پیام‌هایی که برای شبکه‌های فارسی‌زبان ارسال کرده بود، اعلام آمادگی برای انجام عملیات تروریستی در فرودگاه کرمان کرده بود. وی همچنین پیام‌های متعددی به اکانت رسمی اسرائیل به فارسی فرستاده بود. براساس مفاد پرونده، محکوم‌علیه سابقه دو مرحله تیراندازی نافرجام به سمت پلیس راه کرمان – ماهان نیز داشته است که به اهداف شوم خود نرسیده است. در بازرسی از مخفیگاه این عامل عملیاتی دشمن در جنگ رمضان، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی برنو دوربین‌دار، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی، یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز، ۲۴۶ عدد فشنگ برنو و ۳۰ عدد کوکتل مولوتوف کشف شد.» تصاویر عملیات دستگیری و اعترافات علی‌سینا مصطفوی که صداوسیما پخش کرده را می‌بینید.
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