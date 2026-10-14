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کد خبر:۱۳۹۸۸۱۵
کد خبر:۱۳۹۸۸۱۵
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سوت

قلعه‌نویی به فردوسی‌پور: از اسرائیل مجوز گرفتی؟ / پس از حذف تیم ملی رقصیدی!

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی گفته از فردوسی‌پور به دلیل تهمتی که بابت بسته‌شدن برنامه‌اش زده شکایت کرده است. قلعه‌نویی خطاب به فردوسی‌پور گفت: «از اسرائیل مجوز گرفتی؟ من شنیدم بعضی ها رقص‌شان هم خوب است. شنیدم بعد از مردود اعلام کردن مصر، بلند شده و رقصیده! تلفنی گفته خوب شده نرفته بالا والا ما بیچاره می‌شدیم!... مردم را ساده نپندارید. در کمد کردن و درآوردنت... تو ابزاری دیگه. ایشان ابزاره...» اظهارات کامل قلعه نویی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت امیر قلعه نویی عادل فردوسی پور ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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