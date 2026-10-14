امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی گفته از فردوسی‌پور به دلیل تهمتی که بابت بسته‌شدن برنامه‌اش زده شکایت کرده است. قلعه‌نویی خطاب به فردوسی‌پور گفت: «از اسرائیل مجوز گرفتی؟ من شنیدم بعضی ها رقص‌شان هم خوب است. شنیدم بعد از مردود اعلام کردن مصر، بلند شده و رقصیده! تلفنی گفته خوب شده نرفته بالا والا ما بیچاره می‌شدیم!... مردم را ساده نپندارید. در کمد کردن و درآوردنت... تو ابزاری دیگه. ایشان ابزاره...» اظهارات کامل قلعه نویی را می‌بینید و می‌شنوید.