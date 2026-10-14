قالیباف گفت: تفاهم علاوه بر بازدارندگی به نیروهای نظامی ما کمک کرد تا قوی‌تر شوند، تاب‌آوری اقتصادی آن‌ها بیشتر شود، حزب‌الله لبنان قوی‌تر شود

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس طی سخنانی بیان کرد هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم؛ یعنی در زمان لازم با تمام توان می‌جنگیم و آمادگی خود را بالا می‌بریم.

رئیس مجلس گفت: وقتی می‌گوییم هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم منظور این نیست که جنگ بی‌پایان انجام می‌دهیم، یا مذاکره همیشگی.

قالیباف عنوان کرد: بلکه منظورمان این است که جنگ می‌کنیم تا دشمن مجبور شود به خواسته‌های ملت ما تن دهد و اگر نداد، شکست را بپذیرد.

رئیس هیات مذاکره کننده ایران همچنین گفت: تفاهم علاوه بر بازدارندگی به نیروهای نظامی ما کمک کرد تا قوی‌تر شوند، تاب‌آوری اقتصادی آن‌ها بیشتر شود، حزب‌الله لبنان قوی‌تر شود

وی افزود: ما با این تفاهم فرصت و منابع کافی پیدا کردیم که مولفه‌های قدرت خودمان را قوی کنیم.

مشروح این گفتگو ساعت ۲۲ منتشر خواهد شد