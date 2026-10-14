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قالیباف: هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم

قالیباف گفت: تفاهم علاوه بر بازدارندگی به نیروهای نظامی ما کمک کرد تا قوی‌تر شوند، تاب‌آوری اقتصادی آن‌ها بیشتر شود، حزب‌الله لبنان قوی‌تر شود
کد خبر: ۱۳۹۸۸۱۱
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محمدباقر قالیباف

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس طی سخنانی بیان کرد هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم؛ یعنی در زمان لازم با تمام توان می‌جنگیم و آمادگی خود را بالا می‌بریم.

رئیس مجلس گفت: وقتی می‌گوییم هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم منظور این نیست که جنگ بی‌پایان انجام می‌دهیم، یا مذاکره همیشگی.

قالیباف عنوان کرد: بلکه منظورمان این است که جنگ می‌کنیم تا دشمن مجبور شود به خواسته‌های ملت ما تن دهد و اگر نداد، شکست را بپذیرد.

رئیس هیات مذاکره کننده ایران همچنین گفت: تفاهم علاوه بر بازدارندگی به نیروهای نظامی ما کمک کرد تا قوی‌تر شوند، تاب‌آوری اقتصادی آن‌ها بیشتر شود، حزب‌الله لبنان قوی‌تر شود

وی افزود: ما با این تفاهم فرصت و منابع کافی پیدا کردیم که مولفه‌های قدرت خودمان را قوی کنیم.

مشروح این گفتگو ساعت ۲۲ منتشر خواهد شد 

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محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آمریکا جنگ مذاکره تنگه هرمز
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