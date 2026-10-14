رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: توصیه اکید من این است که به هیچ‌عنوان ذهن خود را متوجه تفرقه‌افکنان نکنید، زیرا آنها انصاف و درک شرایط را کنار گذاشتند و مرتب در حال فحاشی و توهین و تهمت و تضعیف مدیران و مسئولان کشور هستند.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان امروز چهارشنبه ۲۲مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه هیئت دولت با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در خصوص شورای پیشرفت محله و مأموریت‌های اجتماعی وزارت کشور، تأکید کرد: در طرح محله‌محور انتظار از مساجد این است که فعالیت‌ها و اقدامات در راستای کمک به حل مشکلات مردم و تقویت سرمایه اجتماعی به صورت متمرکز و مشخص انجام شود و در این مسیر با مشخص شدن مسئولیت‌ها و مأموریت گروه‌ها در حوزه‌های مختلف، روند امور پیگیری شود.

پزشکیان با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات داوطلبانه مردم در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: اینکه خدمات مردم در طرح محله‌محور با استفاده از ظرفیت مساجد چگونه و توسط چه افراد و گروه‌هایی ارایه شود و مسئولیت‌ها مشخص باشد، بسیار مهم است.

رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که همه ما باید با کمک و همراهی و استفاده از ظرفیت نخبگان، خیرین و گروه‌های داوطلب با تقسیم مسئولیت‌ها و تعیین و تعریف خدمات دست به دست هم برای حل مشکلات مردم و کشور تلاش کنیم.

پزشکیان در ادامه با تأکید مجدد بر تلاش همه دستگاه‌ها در مسیر کاهش هزینه‌ها و اینکه در شرایط جنگ بویژه جنگ اقتصادی قرار داریم، افزود: با وحدت و انسجام می‌توانیم این شرایط را تبدیل به فرصت برای حل بسیاری از مشکلات و معضلاتی بکنیم که سال‌های سال روی هم انباشته شده و همچنان تبدیل به ریشه‌های فساد و تباهی شده است.

امروز دیگر نیازی به واردات بنزین نداریم

رئیس جمهور در همین زمینه به مصرف بی‌رویه در زمینه سوخت و انرژی اشاره کرد و گفت: این‌روزها به طور مرتب جلساتی در این زمینه برگزار شده و تمام راه‌های سوء استفاده و قاچاق سوخت را بررسی کرده‌ایم و وظایف و مأموریت همه دستگاه‌ها مشخص شده است و همچنین خلأهایی که در این دستگاه‌ها وجود دارد، اعم از وزارت نفت، راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت و دیگر دستگاه‌ها شناسایی شده و در همین راستا ۶۰۰ هزار کارت سوخت گازوئیل بی‌هویت از مدار خارج شد.

پزشکیان تأکید کرد: در همین شرایط جنگی با کمک همه عزیزان و دستگاه‌های ذی‌ربط کارها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که امروز دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشیم. در حالی که باید ۸ میلیارد دلار برای این واردات هزینه می‌کردیم و این در شرایطی است که در کنار تدارک جنگ و مقابله با تمامی توطئه‌های لحظه به لحظه دشمن بازسازی صنایع و راه‌ها، پل‌ها و مراکز آسیب‌دیده مربوط برق و گاز و بخش‌های مختلف با قوت و قدرت و موفقیت ادامه دارد.

وقت خود را صرف پاسخ‌گویی به این مسایل تفرقه‌افکنانه نمی‌کنیم

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقدامات و موفقیت‌های حاصل شده بیشتر به یک معجزه شبیه است، گفت: این معجزه‌ای است که با دستان زحمتکش و ایثارگر شما عزیزان و پرسنل و مدیران کشور و مردم شریف انجام گرفته است و فقط با حفظ وحدت و انسجام از یک‌طرف و تداوم تلاش و پشتکار مجموعه مدیران به سرانجام خواهد رسید و دشمن را ناامید و ناامیدتر خواهیم کرد.

پزشکیان افزود: توصیه اکید من این است که به هیچ‌عنوان ذهن خود را متوجه تفرقه‌افکنان نکنید، زیرا آنها انصاف و درک شرایط را کنار گذاشتند و مرتب در حال فحاشی و توهین و تهمت و تضعیف مدیران و مسئولان کشور هستند.

رئیس جمهور تأکید کرد: ما وقت خود را صرف پاسخ‌گویی به این مسایل تفرقه‌افکنانه نمی‌کنیم و باید با تمام ظرفیت برای حل مشکلات مردم تلاش کنیم.

در جلسه امروز هیئت دولت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی در مورد یکپارچه‌سازی تمامی سامانه‌ها و ایجاد و راه‌اندازی پنجره واحدت دولت و تنظیم و رصد آمار افراد دریافت‌کننده کالابرگ ارائه کرد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز گزارشی در مورد شورای پیشرفت محله و اقداماتی که در این زمینه انجام شده و برنامه وسیع ارائه شده در سراسر کشور با کمک استانداری‌ها، ارائه کرد و گفت که از ۵۵ هزار محله در سطح کشور تاکنون ۲۲ هزار محله تحت پوشش طرح شورای پیشرفت محله قرار گرفتند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری