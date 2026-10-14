مهران مدیری را مجبور کردند برای تلویزیون سریال بسازدا محمد حسین رنجبران مجری پیشین صداوسیما درباره شیوه مدیریت صداوسیما به...

تیپ رضا عطاران پس از تذکر گلزار بعد از اینکه «محمدرضا گلزار» به «رضا عطاران» تذکر داد که به خودش نمی‌رسد...

طعنه سنگین ابوطالب حسینی به امیرمهدی ژوله ابوطالب حسینی که برنامه «فان ۳۶۰» فردوسی پور را تحویل داده و در یکی از...

اسم بیژن مرتضوی وارد سریال مرد سه هزار چهره شد! شوخی مهران مدیری با بیژن مرتضوی در سکانسی از سریال مرد «سه هزار چهره» را...

تصویر و صدای لیلا فروهر در نمایش خانگی بخشی از قسمت نخست سریال جدید «یل» به نمایش فیلم خاطره‌انگیز «سلطان...

اعتراف علیرضا خمسه درباره علت حدفش از پایتخت علیرضا خمسه درباره علت کنار رفتنش از سریال «پایتخت» توضیحاتی ارائه کرده...

تصاویر جذاب داماد شدن دوباره علیرام نورایی علی‌رام نورایی و همسرش به مناسبت سالگرد ازدواجشان دوباره لباس عروس و...

تصاویر رونمایی ارسلان قاسمی از همسرش ارسلان قاسمی بازیگر سینما و تلویزیون که از کودکی در سریال‌های ایرانی و...

روایت گوهر خیراندیش از قتل آقای کارگردان به ضرب گلوله علی سجادی حسینی بازیگر و کارگردان سینما در حالی که مشغول تمرین برای فیلم...

تصاویر دکوراسیون ایرانی مصری کاخ شاهرخ خان تصاویر دکوراسیون ایرانی - مصری کاخ مجلل شاهرخ خان در هند را می‌بینید.

نعیمه نظام دوست در محاصره وروجک‌ها شور و شوق جالب کودکان با دیدن نعیمه نظام‌دوست را می‌بینید.

مواجهه سیاوش طهمورث با سارق موبایلش را ببینید در پی سرقت گوشی تلفن همراه «سیاوش طهمورث»، بازیگر سینما و تلویزیون،...

توصیف جنجالی مهرانه مهین ترابی از ایرانی‌ها توصیف جنجالی مهرانه مهین ترابی از ایرانی جماعت و رفتارهایی که آنها به...