نبض خبر
مهران مدیری را مجبور کردند برای تلویزیون سریال بسازدا
محمد حسین رنجبران مجری پیشین صداوسیما درباره شیوه مدیریت صداوسیما به تبعات حذف چهرههایی چون احسان علیخانی و علی ضیا اشاره کرد و درباره سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری که ظاهراً بابت جبران خسارت شکایت صداوسیما از او انجام شده، گفت: «مهران مدیری را مجبور کردند برای تلویزیون سریال بسازد که نتیجهاش شد ششماهه! (یک اثر تولید شده بیکیفیت در شش ماه)» افشاگری را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مهران مدیری صداوسیما مرد سه هزار چهره ویدیو حوادث 1401 محمد حسین رنجبران مدیریت صداوسیما
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