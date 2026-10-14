En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 178
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۸۷۹۵
کد خبر:۱۳۹۸۷۹۵
607 بازدید
نبض خبر

مهران مدیری را مجبور کردند برای تلویزیون سریال بسازدا

محمد حسین رنجبران مجری پیشین صداوسیما درباره شیوه مدیریت صداوسیما به تبعات حذف چهره‌هایی چون احسان علیخانی و علی ضیا اشاره کرد و درباره سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری که ظاهراً بابت جبران خسارت شکایت صداوسیما از او انجام شده، گفت: «مهران مدیری را مجبور کردند برای تلویزیون سریال بسازد که نتیجه‌اش شد شش‌ماهه! (یک اثر تولید شده بی‌کیفیت در شش ماه)» افشاگری را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مهران مدیری صداوسیما مرد سه هزار چهره ویدیو حوادث 1401 محمد حسین رنجبران مدیریت صداوسیما
اخبار مرتبط
پای داوود نبی به جنگ دوازده روزه باز شد!
صداوسیما در دوره جبلی 72 هزار میلیارد تومان بودجه داشته!
انتقاد تند رضا کیانیان از گروه مسلط بر صداوسیما
رئیس صداوسیما: ما به قله نزدیک شده‌ایم
نفوذ ایران اینترنشنال ناشی از ضعف صداوسیما است
اینترنشنال ذهن شویی می‌کند، مقصرش هم صداوسیماست!
جزئیات عفو متهمان 1401؛ 90 هزار پرونده
بودجه چند هزار میلیاردی صداوسیما کجا خرج می‌شود؟
شکایت جنجالی تلویزیون از مهران مدیری به نفع کیست؟
مخاطبان سریال مهران مدیری کم شدند
توضیح جبلی درباره «پایتخت» و شکایت از مدیری
دعوا بر سر «مهران مدیری» در ساترا؟ + پاسخ ارشاد
سانسور دیالوگ عاشقانه مهران مدیری در تلویزیون!
ویدیوی رسانه انگلیسی درباره مهران مدیری
اسم بیژن مرتضوی وارد سریال مرد سه هزار چهره شد!
مهران مدیری در صداوسیما از داریوش خواند!
این مرد پای مهران مدیری و رضا عطاران را به تلویزیون باز کرد
عکس: اولین تصویر از مهران مدیری در «مرد سه‌ هزار چهره»
مهران مدیری با دست پر به تلویزیون برمی‌گردد!
روایت مهران مدیری از جزئیات مرد سه هزار چهره
تیزر تازه مرد سه هزار چهره مهران مدیری و زمان پخشش
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر