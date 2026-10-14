En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پرسپولیس در برابر خیبر متوقف شد

تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیدار معوق هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران برابر میزبانش خیبر خرم‌آباد با تساوی بدون گل متوقف شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۹۱
| |
662 بازدید
لیگ برتر

به گزارش تابناک، در جریان دیدار معوقه‌ی هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال خیبر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد میزبان پرسپولیس بود که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. با این نتیجه پرسپولیس ۱۷ امتیازی شد و به لطف تفاضل گل بالاتر از تراکتور در صدر جدول قرار گرفت.

خیبر خرم‌آباد ۰ - ۰ پرسپولیس

گل: -

کارت قرمز: -

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری (ابوالفضل جلالی)، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو (۸۸ محمد حسین صادقی)، محمدمهدی محبی، اوستون اورونوف (۶۲ تیوی بیفوما)، علی علیپور (۸۱ یاسین سلمانی)، ایگور سرگیف (۶۲ پوریا شهرآبادی).

ترکیب خیبر: محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، مسعود محبی، حمید حاجی آقایی _(۷۷ مهرداد قنبری)، ابوذر صفرزاده، اسماعیل بابایی (کاپیتان)، فردین یوسفی، حسین شنانی (۵۳ سجاد دانایی باغکی)، علی خانزادی (۷۷ حمیدرضا ضرونی)، امیرحسین فارسی (۶۹ امیررضا تیموری) و عیسی مرادی (۷۷ علیرضا ملکی).

موقعیت‌های حساس:

نیمه نخست این دیدار با فراز و نشیب‌هایی همراه بود و دو تیم فرصت‌های خوبی برای گلزنی دشتند که البته فرصتی که در دقیقه ۳۴ در اختیار اوستون اورونوف قرار گرفت بهتر بود اما به گل تبدیل نشد.

در دقیقه ۳۷ روی برخورد اورونوف درون محوطه جریمه خیبر، داور نقطه پنالتی را نشان داد اما در ادامه با بررسی VAR داور تصمیم خود را برگرداند.

در نیمه دوم این دیدار پرسپولیس بارها موقعیت گلزنی داشت و حتی در یک صحنه تیوی بیفوما مقابل دروازه خالی حریف موفق به گلزنی نشد. در مقابل، خیبر هم صاحب فرصت‌های خوب گلزنی شد اما هر دو تیم در به ثمر رساندن گل ناموفق بودند تا تساوی بدون گل، عجیب‌ترین نتیجه برای این بازی باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ برتر پرسپولیس مسابقه فوتبال خیبر خرم آباد
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
هتل آزادی
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: جدول لیگ برتر پس از تساوی پرسپولیس
عکس: ضربه شدید بازیکن پرسپولیس به عیسی مرادی
آخرین وضعیت دو مدافع مصدوم پرسپولیس
عکس: دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان
زمان بازی‌های استقلال و تراکتور تغییر کرد
شهرآورد اصفهان: ذوب آهن مغلوب سپاهان
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۰ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۳ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۶۷ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۵۲ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
آقای رئیس اماکن، "پیاده‌" هم زیاده؟!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۰ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005rt9
tabnak.ir/005rt9