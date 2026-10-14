پرسپولیس در برابر خیبر متوقف شد

به گزارش تابناک، در جریان دیدار معوقه‌ی هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال خیبر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد میزبان پرسپولیس بود که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. با این نتیجه پرسپولیس ۱۷ امتیازی شد و به لطف تفاضل گل بالاتر از تراکتور در صدر جدول قرار گرفت.

خیبر خرم‌آباد ۰ - ۰ پرسپولیس

گل: -

کارت قرمز: -

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، حسین ابرقویی، مهدی تیکدری (ابوالفضل جلالی)، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو (۸۸ محمد حسین صادقی)، محمدمهدی محبی، اوستون اورونوف (۶۲ تیوی بیفوما)، علی علیپور (۸۱ یاسین سلمانی)، ایگور سرگیف (۶۲ پوریا شهرآبادی).

ترکیب خیبر: محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، مسعود محبی، حمید حاجی آقایی _(۷۷ مهرداد قنبری)، ابوذر صفرزاده، اسماعیل بابایی (کاپیتان)، فردین یوسفی، حسین شنانی (۵۳ سجاد دانایی باغکی)، علی خانزادی (۷۷ حمیدرضا ضرونی)، امیرحسین فارسی (۶۹ امیررضا تیموری) و عیسی مرادی (۷۷ علیرضا ملکی).

موقعیت‌های حساس:

نیمه نخست این دیدار با فراز و نشیب‌هایی همراه بود و دو تیم فرصت‌های خوبی برای گلزنی دشتند که البته فرصتی که در دقیقه ۳۴ در اختیار اوستون اورونوف قرار گرفت بهتر بود اما به گل تبدیل نشد.

در دقیقه ۳۷ روی برخورد اورونوف درون محوطه جریمه خیبر، داور نقطه پنالتی را نشان داد اما در ادامه با بررسی VAR داور تصمیم خود را برگرداند.

در نیمه دوم این دیدار پرسپولیس بارها موقعیت گلزنی داشت و حتی در یک صحنه تیوی بیفوما مقابل دروازه خالی حریف موفق به گلزنی نشد. در مقابل، خیبر هم صاحب فرصت‌های خوب گلزنی شد اما هر دو تیم در به ثمر رساندن گل ناموفق بودند تا تساوی بدون گل، عجیب‌ترین نتیجه برای این بازی باشد.