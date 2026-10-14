دومین گواهی اثبات اندوخته نوبیتکس منتشر شد

نتایج این کارشناسی نشان می‌دهد که اندوخته‌های نوبیتکس در هر دو بخش، بیش از میزان تعهدات آن به کاربران بوده است. این دومین بار است که وضعیت پشتوانه دارایی کاربران نوبیتکس در فرآیندی مستقل بررسی و گواهی آن صادر می‌شود.

بر اساس گواهی جدید که حاصل بررسی انجام‌شده در ۱۹ مهر ۱۴۰۵ است، نسبت اندوخته‌های رمزارزی نوبیتکس به تعهدات رمزارزی کاربران ۱۱۷ درصد و نسبت موجودی نقد ریالی حساب‌های بانکی به تعهدات ریالی کاربران ۱۰۷ درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که در زمان کارشناسی، نوبیتکس در هر دو بخش ریالی و رمزارزی، بیش از میزان تعهدات خود به کاربران دارایی در اختیار داشته است. به بیان ساده، در برابر مجموع دارایی‌های ثبت‌شده در حساب کاربران، پشتوانه کافی وجود داشته و میزان اندوخته‌های بررسی‌شده از تعهدات متناظر بیشتر بوده است.

نخستین گواهی اثبات اندوخته نوبیتکس در بهمن ۱۴۰۴ و پس از بررسی هیئتی از کارشناسان رسمی دادگستری صادر شده بود. در آن مقطع، نسبت پوشش تعهدات رمزارزی کاربران ۱۱۲ درصد و تعهدات ریالی آن‌ها ۱۴۸ درصد ثبت شد. نوبیتکس این فرآیند را از سال گذشته به‌صورت داوطلبانه آغاز کرده و اکنون با انجام دومین بررسی، همان رویکرد را در ارزیابی مستقل اندوخته‌ها ادامه داده است.

تکرار این فرآیند، نشان‌دهنده توجه نوبیتکس به شفافیت و مسئولیت‌پذیری در قبال دارایی کاربران است. بررسی پشتوانه دارایی‌ها به صدور یک گواهی محدود نمانده و با انجام کارشناسی مجدد، امکان دسترسی به اطلاعات مستند درباره وضعیت اندوخته‌ها در مقاطع زمانی مختلف فراهم شده است.

اثبات اندوخته یا Proof of Reserves سازوکاری برای بررسی پشتوانه دارایی کاربران در پلتفرم‌های مالی است. در این فرآیند، دارایی‌های موجود یک پلتفرم با مجموع تعهدات آن در برابر کاربران مقایسه می‌شود تا مشخص شود آیا در برابر موجودی ثبت‌شده در حساب کاربران، اندوخته کافی وجود دارد یا خیر.

در بررسی جدید نوبیتکس، موجودی نقد ریالی حساب‌های بانکی و دارایی‌های رمزارزی نگهداری‌شده در کیف‌پول‌های سرد و گرم، مبنای ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری قرار گرفته است. این دارایی‌ها با تعهدات متناظر نوبیتکس به کاربران مقایسه شده‌اند تا نسبت پوشش اندوخته‌های ریالی و رمزارزی در تاریخ کارشناسی مشخص شود.

هم‌زمان با صدور دومین گواهی، صفحه اختصاصی اثبات اندوخته نوبیتکس نیز راه‌اندازی شده است. در این صفحه، گواهی‌های بهمن ۱۴۰۴ و مهر ۱۴۰۵ همراه با توضیحاتی درباره مفهوم اثبات اندوخته، مراحل کارشناسی و نحوه تفسیر نسبت‌های اعلام‌شده در دسترس کاربران قرار گرفته‌اند.

استمرار بررسی مستقل اندوخته‌ها و فراهم‌کردن دسترسی عمومی به نتایج کارشناسی، بخشی از رویکرد نوبیتکس در زمینه شفافیت و پاسخ‌گویی در قبال دارایی کاربران است. رویکردی که در آن، مسئولیت‌پذیری نسبت به دارایی کاربران با ارائه اطلاعات معتبر و قابل بررسی درباره پشتوانه این دارایی‌ها همراه می‌شود.