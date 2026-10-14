وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور لبنان، بر ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی و پایان اشغال مناطق جنوبی لبنان تأکید کرد.

به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز چهارشنبه در تماس تلفنی با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، درباره تحولات لبنان و منطقه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این گفت‌وگوی تلفنی، با تأکید بر اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران به توقف حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و پایان اشغال مناطق جنوبی این کشور، رئیس‌جمهور لبنان را در جریان تحرکات و تلاش‌های دیپلماتیک ایران در هفته‌ها و روزهای اخیر قرار داد.

رئیس‌جمهور لبنان نیز در این تماس تلفنی بر اولویت و ضرورت استفاده از راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌های منطقه تأکید کرد.

گسترش روابط دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان و تداوم تماس‌ها و گفت‌وگوها میان مقام‌های دو کشور، از دیگر محورهای این گفت‌وگوی تلفنی بود.