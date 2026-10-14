En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با رئیس‌جمهور لبنان

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور لبنان، بر ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی و پایان اشغال مناطق جنوبی لبنان تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۸۶
| |
2 بازدید
عباس عراقچی

به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز چهارشنبه در تماس تلفنی با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، درباره تحولات لبنان و منطقه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این گفت‌وگوی تلفنی، با تأکید بر اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران به توقف حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و پایان اشغال مناطق جنوبی این کشور، رئیس‌جمهور لبنان را در جریان تحرکات و تلاش‌های دیپلماتیک ایران در هفته‌ها و روزهای اخیر قرار داد.

رئیس‌جمهور لبنان نیز در این تماس تلفنی بر اولویت و ضرورت استفاده از راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل بحران‌های منطقه تأکید کرد.

گسترش روابط دوجانبه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان و تداوم تماس‌ها و گفت‌وگوها میان مقام‌های دو کشور، از دیگر محورهای این گفت‌وگوی تلفنی بود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگوی تلفنی جوزف عون رئیس جمهور لبنان
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
چرا ادبیات فارسی نوبل نمی‌گیرد؟
هتل آزادی
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار ژوزف عون درپی حملات اسرائیل به این کشور
عون و ترامپ دیدار کردند
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با مقامات لبنانی
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۰ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۳ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۶۷ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۵۲ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
آقای رئیس اماکن، "پیاده‌" هم زیاده؟!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۰ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005rt4
tabnak.ir/005rt4