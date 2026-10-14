معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه گفت: هویت ملی و هویت دینی دو بال هویت ملت ایران هستند و باید با نزدیک کردن دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، از دوقطبی‌سازی مسائل کشور پرهیز کرد؛ چراکه نه جنگ و مذاکره در تعارض با یکدیگرند و نه هویت ایرانی و اسلامی قابل تفکیک از یکدیگر است.

به گزارش تابناک، محمدجعفر قائم‌پناه عصر چهارشنبه ۲۲ مهر در نشست با جمعی از فرهیختگان و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان، با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، اظهار کرد: سخن گفتن از تبریز در جمع فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دشوار است؛ چراکه این شهر مهد سیاست، فرهنگ و جامعه‌ای پویا و زنده است.

وی با اشاره به نقش تبریز در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی افزود: تبریز در شکل‌گیری دو تحول بزرگ تاریخ معاصر ایران، یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، نقش برجسته‌ای داشته است. در جریان انقلاب مشروطه، انجمن‌های شکل‌گرفته در تبریز در هدایت مبارزات نقش داشتند و ایستادگی مردم این شهر در دوران محاصره تبریز و رشادت‌های ستارخان و باقرخان، بخشی ماندگار از تاریخ ایران است.

وی با اشاره به حماسه ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز، این رویداد را از نقاط عطف انقلاب اسلامی دانست و گفت: قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن، تأثیر مهمی در تداوم و گسترش انقلاب اسلامی داشت. مردم این شهر در مقاطع مختلف تاریخی، با شجاعت و ایستادگی خود در مسیر تحولات کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.

قائم پناه همچنین به خاطرات خود از دوران انقلاب اسلامی در تبریز اشاره کرد و با یادآوری حضور مردم در تظاهرات و فضای امنیتی آن روزها، بر جایگاه مبارزاتی مردم این شهر تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی تبریز، از شاعرانی همچون قطران تبریزی، شهریار و پروین اعتصامی یاد کرد و افزود: شهریار از چهره‌های برجسته شعر ایران است و آثار فارسی و ترکی او جایگاه ویژه‌ای در ادبیات کشور دارد.

وی همچنین با اشاره به شخصیت‌های علمی، دینی و انقلابی برخاسته از تبریز، از علامه طباطبایی، علامه جعفری، شهید مدنی، شهید قاضی طباطبایی و شهید باکری یاد کرد و نقش این شخصیت‌ها را در تاریخ علمی، فرهنگی و سیاسی کشور مورد توجه قرار داد.

نماینده ویژه رییس جمهور با بیان اینکه تبریز در عرصه اجتماعی نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است، اظهار کرد: فرهنگ اجتماعی این شهر و روحیه همیاری مردم آن از ویژگی‌هایی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

پزشکیان نماد فروتنی و اخلاق در عرصه سیاست است

وی در ادامه با اشاره به شناخت طولانی‌مدت خود از مسعود پزشکیان گفت: من از سال ۱۳۵۸ و دوران دانشجویی با آقای پزشکیان آشنا هستم و در طول این سال‌ها، همواره شاهد فروتنی و اخلاق ایشان بوده‌ام.

وی افزود: آقای پزشکیان با وجود قرار گرفتن در جایگاه ریاست‌جمهوری، همچنان فروتنی خود را حفظ کرده است. این ویژگی در رفتار و تعامل ایشان با دیگران مشهود است و می‌تواند الگویی در عرصه مدیریت و سیاست‌ورزی باشد.

قائم‌پناه با اشاره به حضور خود در سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی اظهار کرد: رئیس‌جمهور علاقه‌مند بود شخصاً در این نشست حضور پیدا کند، اما به دلیل ضرورت پیگیری برخی امور کارشناسی و هماهنگی‌های مرتبط با اعتبارات استان، از من خواست در این سفر حضور یابم و برنامه را پیگیری کنم.

وی ضمن قدردانی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان، از نقش مردم آذربایجان شرقی در انتخابات ریاست‌جمهوری و حمایت آنان از پزشکیان نیز قدردانی کرد.

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی اختلاف‌نظرها درباره نحوه مواجهه با شرایط بین‌المللی کشور، اظهار کرد: یکی از دوقطبی‌هایی که در جامعه مطرح می‌شود، دوگانه جنگ و مذاکره است؛ در حالی که مسئله اصلی باید این باشد که چگونه می‌توان با حفظ عزت و منافع ملی ایران، تصمیم‌های مناسب را اتخاذ کرد.

وی افزود: برخی بر ادامه جنگ بدون مذاکره تأکید می‌کنند و برخی دیگر دیدگاه‌هایی درباره پذیرش خواسته‌های طرف مقابل دارند، اما مسئله اصلی این است که تصمیم‌های کشور باید در چارچوب سازوکارهای قانونی و با در نظر گرفتن منافع ملی اتخاذ شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه شورای عالی امنیت ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور گفت: تصمیم‌گیری درباره مسائل راهبردی و امنیتی کشور سازوکار مشخصی دارد و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز در چارچوب ترتیبات قانونی و تأییدات مقرر دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه توان دفاعی و دیپلماسی می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند، اظهار کرد: اگر دشمن بخواهد خواسته‌های خود را تحمیل کند، کشور از خود دفاع خواهد کرد؛ در عین حال، مذاکره نیز در چارچوب تصمیم‌های نظام و برای تأمین منافع ملی قابل پیگیری است.

قائم‌پناه با بیان اینکه بخش‌های مختلف جامعه، از جمله دانشگاهیان، فعالان رسانه‌ای و نخبگان سیاسی، در مدیریت اختلاف‌نظرها نقش دارند، افزود: باید تلاش کنیم از تبدیل تفاوت دیدگاه‌ها به دوقطبی‌های مخرب جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: اختلاف‌نظر میان افرادی که دغدغه ایران را دارند، لزوماً به معنای تقابل با منافع ملی نیست و باید با گفت‌وگو و عقلانیت، زمینه نزدیک شدن دیدگاه‌ها را فراهم کرد.

هویت ملی و هویت دینی دو بال هویت ایرانی هستند

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع هویت ملی و هویت دینی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از دوقطبی‌های مطرح در جامعه، تقابل میان هویت ایرانی و هویت اسلامی است؛ در حالی که این دو، بخش‌های جدایی‌ناپذیر هویت ملت ایران هستند.

وی افزود: ایران دارای پیشینه تاریخی و تمدنی گسترده‌ای است و نمی‌توان بخش‌هایی از این تاریخ را نادیده گرفت. همان‌طور که آثار تاریخی همچون تخت جمشید بخشی از میراث ملی ایران هستند، شخصیت‌های دینی و مذهبی نیز در شکل‌گیری هویت مردم این سرزمین جایگاه مهمی دارند.

قائم‌پناه با اشاره به جایگاه شخصیت‌هایی همچون امام علی (ع)، امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) در فرهنگ دینی مردم ایران، اظهار کرد: هویت دینی و هویت ملی در کنار یکدیگر، دو بال هویت ملت ایران را تشکیل می‌دهند و نباید میان آن‌ها تقابل ایجاد کرد.

وی با اشاره به جایگاه فردوسی و شاهنامه در فرهنگ ایرانی گفت: شاهنامه سرشار از روایت‌هایی درباره ایران، قدرت، خرد و تدبیر است و در بسیاری از داستان‌های آن، عقلانیت در کنار اقتدار مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت همزمان هویت ایرانی و اسلامی اظهار کرد: باید از دوقطبی‌سازی در این زمینه پرهیز کنیم و اجازه ندهیم اختلاف‌نظرها به شکاف اجتماعی تبدیل شوند.

وی همچنین با اشاره به اختلاف‌دیدگاه‌ها درباره مسائل فرهنگی و سبک زندگی، بر ضرورت پرهیز از تندروی و توجه به شرایط اجتماعی کشور تأکید کرد و گفت: باید با درک واقعیت‌های جامعه و دوری از افراط‌گرایی، زمینه همگرایی بیشتر میان گروه‌های مختلف را فراهم کنیم.

پزشکیان به دنبال همکاری با دیدگاه‌های متفاوت است

قائم‌پناه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تعامل با جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های آقای پزشکیان، پذیرش دیدگاه‌های متفاوت و تلاش برای همکاری با افرادی است که ممکن است در برخی مسائل با او اختلاف‌نظر داشته باشند.

وی افزود: رئیس‌جمهور تلاش می‌کند به جای محدود کردن همکاری‌ها به یک جریان خاص، از ظرفیت افراد و گروه‌های مختلف برای اداره کشور استفاده کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه جریان‌ها برای عبور از شرایط دشوار کشور گفت: باید اختلاف‌نظرها را مدیریت کنیم و به جای دامن زدن به دوقطبی‌ها، برای پیشرفت و سربلندی ایران در کنار یکدیگر قرار بگیریم.

قائم‌پناه در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت وحدت، عقلانیت و همدلی میان مردم و مسئولان، کشور بتواند از شرایط حساس کنونی عبور کند و مسیر توسعه و پیشرفت را ادامه دهد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت