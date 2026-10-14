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تخلیه مقر مرکزی آرامکو پس از حمله موشکی به ظهران

رویترز امروز چهارشنبه گزارش داد که پس از حمله موشکی به مقر آرامکو در ظهران، بخشی از وظایف این شرکت به دفاتر آن در نقاط مختلف جهان منتقل شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۷۷
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حمله موشکی

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که در پی حمله موشکی شب گذشته به مقر اصلی شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) در شهر ظهران، بخشی از وظایف این شرکت به دفاتر آرامکو در نقاط مختلف جهان منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، دفتر مرکزی آرامکو در ظهران در حمله روز سه‌شنبه به‌شدت آسیب دیده و آتش‌سوزی به چندین طبقه از این ساختمان گسترش یافته است.

رویترز همچنین به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد که به کارکنان آرامکو در ظهران از شب گذشته دستور تخلیه مقر اصلی داده شده بود. یک منبع مطلع نیز اعلام کرد که کارکنان موظف شده‌اند از خانه کار کنند.

بر اساس گزارش رویترز، یک فروند موشک بالستیک به مجتمع مقر اصلی آرامکو در ظهران اصابت کرده و سه طبقه فوقانی یکی از برج‌های اداری این مجتمع دچار آسیب شده است.

یک منبع در شرکت آرامکو به رویترز گفت که این ساختمان پس از اصابت موشک به آتش کشیده شده است. شش منبع دیگر نیز پیش از انتشار این خبر به رویترز گفته بودند صدای انفجار‌های شدیدی را در نزدیکی مجتمع آرامکو شنیده‌اند.

مجتمع ظهران تنها یک برج اداری نیست، بلکه مرکز عملیات اصلی شرکت آرامکو محسوب می‌شود؛ قلب تپنده‌ای که بر شبکه گسترده‌ای از سکو‌های نفتی خشکی و فراساحلی، خطوط لوله سراسری، پالایشگاه‌ها و پایانه‌های صادراتی نفت نظارت می‌کند.

در همین مجتمع، مرکز برنامه‌ریزی و زمان‌بندی عرضه نفت (OSPAS) قرار دارد که رویترز آن را «مرکز فرماندهی عملیاتی» آرامکو توصیف کرده است؛ جایی که جریان حرکت هیدروکربن‌ها از میدان‌های نفت و گاز، از طریق خطوط لوله، پایانه‌ها و نفتکش‌ها تا رسیدن به مشتریان، به‌صورت شبانه‌روزی برنامه‌ریزی، هماهنگ و پایش می‌شود.

مرکز فرماندهی صنعت نفت عربستان (آرامکو) در الظهران، در ۶۳ کشور دارای شرکت‌های تابعه است. این شرکت در سه قاره آسیا، اروپا و آمریکای شمالی دفاتر منطقه‌ای و وابسته فعال دارد.

منبع: فارس

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آرامکو حمله موشکی تخلیه آتش سوزی
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