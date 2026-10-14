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قائم‌پناه: بدون تأیید رهبری مذاکره نمی‌کنیم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هرگونه مذاکره باید به تأیید مقامات عالی نظام برسد، گفت هیچ مذاکره‌ای بدون تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری انجام نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۷۲
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قائم پناه

به گزارش تابناک؛ محمدجعفر قائم پناه امروز چهارشنبه (۲۲مهرماه) در دومین روز سفر استانی به آذربایجان شرقی در نشست با فرهیختگان و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان در تبریز گفت: از اول انقلاب در بین تمام مذهبی‌ها و مسلمان‌ها یک وحدتی بود که با یک جریانی مثلاً کمونیستی و ... در تضاد بودند، اما پس از آن، آرام آرام یک دوگانه در کشور شکل گرفت.

وی با بیان اینکه طبق نظر رئیس جمهور باید این دوگانه‌ها را حل کنیم، گفت: یعنی هم وحدت و انسجام را حفظ کنیم و هم در این زمان دوگانه مذاکره و جنگ که وجود دارد، حل کنیم. چرا که یک نگاه این است که باید بجنگیم و هیچ مذاکره، صلح و گفت و گویی نباید شکل بگیرد و یک جریان دیگر می‌گوید که بدون قید و شرط تسلیم شویم که این دوگانه درست نیست.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید بر اساس اینکه چگونه ایران عزتمند می‌شود، تصمیم گرفت، عنوان کرد: حاکمیت و نظام این دوگانه را قبول ندارد. چرا که باید در این مسائل شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری کند و تایید نهایی با مقام معظم رهبری است.

قائم پناه با تأکید بر اینکه هیچ مذاکره‌ای بدون تایید شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری شکل نمی‌گیرد، گفت: پس دوگانه‌ای بین جنگ و مذاکره وجود ندارد و موقعی که تصمیم به زدن موشک باشد، طبق فرمان فرمانده کل قوا موشک خواهیم زد اگر هر رهبری صلاح بدانند مذاکره شود، مذاکره خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: حاکمیت و برادران عزیز ما در سپاه و شورای عالی امنیت ملی و کسانی که در رأس کشور، مجلس و قوه قضاییه هستند، این دوگانه را عملاً نمی‌پذیرد.

منبع: ایرنا

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محمدجعفر قائم پناه مذاکره رهبری شعام
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