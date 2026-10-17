یاسر همرنگ، داور بازنشسته فوتبال که اولین نفری بود که از شایعه ارتباط یک زن با ۴۰ داور در لیگ دسته دوم صحبت کرد و این موضوع را مرتبط با تأثیرگذاری روی نتایج بازی‌ها دانست، در گفت‌وگو با تابناک درباره این ماجرا صحبت کرده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، بررسی اتفاقات عجیب فوتبال ایران در گفت‌وگوی ویژه با یاسر همرنگ، داور بازنشسته فوتبال رقم خورد. در بخش اول این گفت‌وگو که بیشتر مربوط به اتفاقات داوری و مسائل اداری فدراسیون فوتبال بود، همرنگ از ماجراهایی صحبت کرد که بخشی از آن مربوط به داوری‌ها بود و بخشی هم مربوط به تخلفات یا اتهامات مرتبط با انتخابات این فدراسیون. جایی که «مهدی تاج به علی کفاشیان گفته بود که داور هوای تراکتور را داشته باشد» یا اینکه «رسول خطیبی گفت آرای فدراسیون با ۲۰۰ میلیون خریداری شد» از جمله مواردی بود که همرنگ درباره آن صحبت کرد. همچنین او مدعی شد که «برخی داوران در روز مبادا به فدراسیون کمک می‌کنند».

بخش اول این گفت‌وگو را از اینجا می‌توانید بخوانید.

ویدئوی کامل این گفت‌وگو را در ادامه ببینید:

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بخش دوم این گفت‌وگو را در ادامه می‌توانید بخوانید:

تابناک: فدراسیون از شما هم خیلی شکایت کرده، چند شکایت داشتید؟

در سامانه ثنا که می‌روم، بالای آن نوشته شده ۳۷ پرونده؛ از فدراسیون، تعدادی از داوران و آخرین پرونده هم مربوط به هیئت فوتبال استان تهران است. به‌جای اینکه پاسخ‌گو باشند، شکایت می‌کنند. به نظر من، این یک مشکل بزرگ است. چرا؟

تابناک: یک موضوعی؛ در انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال آقای شهاب‌الدین عزیزی‌خادم به این دلیل محروم شد که پرونده فوتبالی‌اش را به خارج از فوتبال برد؟

دقیقاً؛ همین را می‌خواستم بگویم.

تابناک: این ۳۷ شکایتی که علیه من مطرح شده، در ساختار قضایی فدراسیون فوتبال رسیدگی شده یا خارج از فوتبال؟

این موضوع در اساس‌نامه آمده است؛ یعنی هرکسی که در فوتبال امضا می‌کند، می‌پذیرد که اگر اختلافی با فرد دیگری در فوتبال داشت، کمیته‌های قضایی فدراسیون باید به آن رسیدگی کنند. همه این را امضا کرده‌اند؛ من امضا کرده‌ام، موعود بنیادی‌فر، مهدی تاج، خداداد افشاریان و افراد دیگر هم امضا کرده‌اند. اما ۵۰ درصد قضیه که به آن‌ها مربوط است، رعایت می‌شود و ۵۰ درصدی که به ما مربوط است، رعایت نمی‌شود.

اگر من اکنون خارج از فوتبال از آقای تاج شکایت کنم، ایشان می‌گوید ما کمیته‌های قضایی خودمان را داریم و باید در همان‌جا شکایت کنی؛ حتی ممکن است فدراسیون به قوه قضاییه بگوید فیفا بفهمد ما را تعلیق کند. اما خودشان خارج از فوتبال از ما شکایت می‌کنند.

تابناک: به قوه قضاییه این را نمی‌گویید؟

گفته‌ام، اما کسی گوش نمی‌کند. به نظر من، این مشکل بزرگی است. قوه قضاییه می‌تواند استعلام بگیرد و بررسی کند که اهالی فوتبال، از فدراسیون گرفته تا هیئت‌ها، چند شکایت علیه افراد مختلف مطرح کرده‌اند. فکر می‌کنم تعداد آن‌ها بیش از هزار مورد باشد.

تابناک: آن ۳۷ شکایتی که علیه شما مطرح شده، به چه نتیجه‌ای رسیده است؟

یاسر همرنگ: در چند مورد جریمه شده‌ام. یک حکم دو سال حبس هم دارم که اکنون تعلیق شده است. نکته جالب این است که آن حکم دو سال حبس به چه پرونده‌ای مربوط بود؟ من در یک پرونده گفته بودم که مثلاً آقای محرمی بر اساس عدالت رشد نکرده است. قوه قضاییه از فدراسیون فوتبال پرسیده بود که آیا آقای محرمی بر اساس عدالت رشد کرده است یا نه. خود فدراسیون هم در پرونده دیگری از من شکایت کرده بود. در نهایت، فدراسیون گفته بود که ایشان بر اساس عدالت رشد کرده است.

تابناک: یعنی در اینجا مسئله تضاد منافع هم وجود داشته است؟

بله، وجود داشته است. بعد به دادگاه می‌گویم چرا از آن مجموعه استعلام می‌گیرید؟ پاسخ می‌دهند که مرجع ما در فوتبال، فدراسیون فوتبال است. به این شکل محکوم شدم. این واقعاً دردناک است.

من همه این محکومیت‌ها را اعلام کرده‌ام و اکنون هم اعلام می‌کنم. نه چیزی را پنهان می‌کنم و نه سرم پایین است. اگر چیزی گفته‌ام، حقیقت را گفته‌ام و اگر به خاطر آن حتی محکوم شوم، زندان بروم یا مشکلات دیگری برایم پیش بیاید، باز هم سرم بالاست؛ چون تا امروز در این دو سال، چیزی برای خودم نخواسته‌ام و منفعتی طلب نکرده‌ام.

تابناک: مثل آقای مایلی‌کهن رفتار می‌کنید. آقای مایلی‌کهن هم هزینه این رفتار را پرداخت کرد و به زندان رفت.

بله، من افتخار می‌کنم اگر بتوانم الگوی آقای مایلی‌کهن باشم؛ چون ایشان را فردی سالم می‌شناسم. البته آقای مایلی‌کهن سرمربی بود و از فوتبال منفعت می‌برد، اما من در ۲۵ سالی که در این فوتبال حضور داشته‌ام، واقعاً چیزی به دست نیاورده‌ام. اکنون هم نمی‌خواهم چیزی به من برسد؛ می‌خواهم عدالت برقرار شود.

این را می‌گویم و اگر عده‌ای از آن ناراحت می‌شوند، مشکل خودشان است. در همین‌جا، از تریبون تابناک اعلام می‌کنم هرکسی در فدراسیون فوتبال یا هیئت فوتبال می‌خواهد، می‌تواند در یک مناظره دوستانه شرکت کند. هر مدرکی که شما دارید، من هم می‌آورم. حرف‌هایم را مطرح می‌کنم و شما هم پاسخ بدهید؛ یا من قانع می‌شوم و دهنم را می‌بندم، یا شما مسیرتان را تغییر می‌دهید. به نظرم، این روش هم عقلانی‌تر است و هم انسانی‌تر. اینکه کسی از شما انتقاد کند و شما از او شکایت کنید، دیگر از مرحله بحث و گفت‌وگو گذشته است؛ آن هم در فوتبالی که همه مسائلش دیده می‌شود.

آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، گفته‌اند برای اینکه بفهمیم یک مجموعه خوب کار می‌کند یا نه، باید ببینیم مردم از آن راضی هستند یا خیر. آیا مردم ما اکنون از فوتبال راضی‌اند؟ اگر راضی هستند، پس شما خوب کار می‌کنید. اما واقعاً مردم از فوتبال ما رضایت ندارند.

تابناک: دست‌کم کامنت‌هایی (نظراتی) که در تابناک دریافت می‌کنیم، نشان‌دهنده چنین رضایتی نیست. فکر می‌کنم در صفحه اینستاگرام فدراسیون فوتبال و تیم ملی هم همین وضعیت وجود دارد.

یعنی رضایت خاطر عمومی دیده نمی‌شود.

تابناک: به سراغ همین داستان فسادهای تو‌در‌تو برویم. بخشی از این موارد اتهام است و بخشی دیگر ثابت شده است. نمی‌خواهیم درباره همه جزئیات آن‌ها صحبت کنیم. درباره همان خانم برنج‌فروش که گفتیم و ظاهراً فعالیت دیگری هم داشته است، اخیراً خبری منتشر شد که نمی‌دانیم چقدر صحت دارد. طبیعتاً تا زمانی که چیزی اثبات نشده، نه من و نه شما نمی‌توانیم درباره صحت آن اظهارنظر قطعی کنیم. گویا خانم دیگری هم در لیگ‌های پایین‌تر، یعنی دسته دوم، حضور داشته که کارهایی با داوران یا مسئولان انجام می‌داده تا از طریق آن بر نتایج تأثیر بگذارد. ماجرا چه بوده است؟ آیا شما به اسنادی رسیده‌اید یا واقعیتی در این زمینه در اختیار دارید؟

یک شب در خانه بودم که از شهر شیراز با من تماس گرفتند. آقایی با من صحبت کرد و خودش را معرفی کرد و گفت از یک تیم است. او گفت خانمی به‌عنوان عکاس و خبرنگار فعالیت می‌کند و خودش را نماینده آقای خداپرست، مسئول لیگ دو، معرفی می‌کند. به گفته او، تقریباً هرکسی در لیگ دو کشور کاری داشته باشد، به این خانم مراجعه می‌کند؛ یعنی نفوذ و توانایی او حتی از آقای خداپرست در سازمان لیگ بیشتر است.

آن فرد گفت دیگر نمی‌خواهد با این خانم همکاری کند و به همین دلیل تصمیم گرفته موضوع را به من اطلاع بدهد تا اگر خواستم، آن را مطرح کنم. همان زمان گفتم آقای دکتر اسدی‌مقدم، رئیس کمیته اخلاق، لطفاً مراقب باشید؛ چنین خانمی وجود دارد و اگر این موضوع صحت دارد، جلوی آن را بگیرید. این اتفاق مربوط به حدود سه ماه پیش است.

تابناک: یعنی این موضوع را به صورت پرسش مطرح کردید؟

بله، گفتم مراقب باشید و بررسی کنید. گفتم چنین چیزی شنیده‌ام و باید ببینید درست است یا نه.

تابناک: حضوری نزد آن‌ها رفتید و این موضوع را مطرح کردید؟

خیر، در فضای مجازی مطرح کردم. اساساً در این فضا هیچ‌وقت من را نپذیرفته‌اند. اکنون دو سال است صحبت می‌کنم، اما یک بار هم آقای تاج، به‌عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، به من نگفته است: «یاسر همرنگ، بیا ببینم راست می‌گویی یا دروغ. اگر راست می‌گویی، آن فرد متخلف را تنبیه کنم و اگر دروغ می‌گویی، دهنت را ببند.»

هیچ‌وقت چنین کاری نکرده است و اکنون هم نمی‌کند. به هر حال، من این موضوع را مطرح کردم و یک ماه گذشت، اما دیدم هیچ اتفاقی نیفتاد. دوباره اطلاعاتی به من رسید که این خانم با ۳۰ نفر در ارتباط بوده است. به این صورت که هر داوری برای مسابقه به ماهشهر، بوشهر، یاسوج یا شیراز می‌رفته، این خانم شب به هتل می‌رفته و می‌گفته عکاس و خبرنگار فدراسیون است و از طرف آقای خداپرست آمده است. سپس از داوران می‌پرسیده آیا کاری دارند یا نه و به این شکل به آن‌ها نزدیک می‌شده است. درباره ادامه ماجرا نمی‌خواهم اظهارنظر کنم، اما گفته شده که با داوران به محل مسابقه هم می‌رفته است.

تابناک: طبیعتاً عکاس یا خبرنگار فدراسیون فوتبال نبوده است؟

نه، نبوده: خودش را با این عنوان معرفی می‌کرده است.

تابناک: از این جهت می‌گویم که فدراسیون فردا نگوید چنین فردی نداشته‌ایم و شما دارید به ما اتهام می‌زنید.

من گفتم این خانم چنین ادعایی داشته و از فدراسیون خواسته‌ام موضوع را بررسی کند، اما جلوی او گرفته نشده است. پس از یک ماه دوباره موضوع را مطرح کردم و باز هم اقدامی نشد. تا اینکه چند روز پیش خبری منتشر شد که کمیته اخلاق این خانم را احضار کرده است. ظاهراً از همان کمیته اخلاق اطلاعاتی منتشر شده که این خانم اعتراف کرده با ۴۰ نفر ارتباط داشته است؛ ۴۰ داور در لیگ دو. البته من واقعاً نمی‌دانم ارتباط در چه حدی بوده است.

اصلاً این اطلاعات از داخل [کمیته اخلاق] فدراسیون منتشر شده است. اکنون یک هفته است که این موضوع رسانه‌ای شده، اما فدراسیون هیچ واکنشی نشان نداده است؛ نه گفته چنین چیزی وجود داشته و نه آن را تکذیب کرده است. تنها اتفاقی که افتاده، کنار گذاشتن آقای خداپرست از مسئولیت لیگ دو بوده است.

تابناک: این اتفاق افتاده؟

بله، این اتفاق افتاد. آقای خداپرست دیگر مسئول لیگ دو نیست و ظاهراً قرعه‌کشی این لیگ هم چند بار به تعویق افتاده است. فکر می‌کنم باید حدود یک ماه پیش قرعه‌کشی انجام می‌شد، اما هنوز انجام نشده است. این دو اتفاق نشانه‌هایی هستند، ولی چیزی رسماً اعلام نشده است.

تابناک: یعنی از ماجرای برنج‌فروش به ماجرای عکاس و خبرنگار رسیده‌ایم...

بله، اگر به‌موقع رسیدگی می‌شد، شاید تبعات این ماجرا بسیار کمتر بود. اما ما عاشق وقت‌کشی هستیم و در نهایت، وقتی مجبور می‌شویم، تازه چیزی بگوییم. اکنون درباره هزینه‌های هتل تیم‌های جوانان و امید هم مسئله‌ای وجود دارد. مگر آقای تاج برای بررسی موضوع از سوی حراست ضرب‌الاجل تعیین نکرده بودند؟

تابناک: سخنگوی فدراسیون گفت که موضوع بررسی شده و هیچ تخلفی وجود نداشته است.

ما هم باور کردیم... خب، پس این مدارک چه می‌گوید؟ شما اکنون می‌توانید ساعت چهار بعدازظهر را پنج صبح اعلام کنید؟ اکنون ساعت چهار بعدازظهر است؛ طبق این مدارک، تخلفاتی صورت گرفته است. شما بگویید نه، چنین چیزی نیست.

تابناک: یعنی مبلغی بیش از قیمت واقعی هتل پرداخت شده است.

بله، طبق این فاکتور، پرداخت انجام شده است.

تابناک: فقط باید مشخص شود تخلف از چه مسیری انجام شده و چه کسی مسئول آن بوده است. اینکه بگوییم هیچ تخلفی وجود نداشته، به نظرم منطقی نیست.

منطقی نیست. چند شب پیش هم آقای تاج در یک برنامه تلویزیونی درباره قرارداد ۳۵۰ هزار دلاری (قرارداد ۳۵۰ هزار یورویی گالیاردی) گفت: «علاوه بر اینکه به ایشان پول ندادیم، از ایشان جریمه هم گرفتیم.»

تابناک: منظورشان از آقای گالیاردی بود...

بله. اگر چنین کاری کرده باشند، من همین‌جا تعهد می‌دهم که تا ابد مرید آقای تاج باشم. اما اگر دروغ گفته باشند، باید پاسخ‌گو باشند. آیا واقعاً به آقای گالیاردی هیچ پولی ندادید و از او جریمه هم گرفتید؟ بعد هم آقای حجت کریمی یا آقای خطیر در آن برنامه پاسخی ندادند که بگویند چنین پولی گرفته‌اند.

تابناک: جریمه را بابت چه چیزی گرفته‌اند؟

گاهی آقای تاج حرف‌هایی می‌زند که آدم درباره صداقتش دچار تردید می‌شود. برای مثال، درباره پاداش آقای قلعه‌نویی؛ مگر آقای طهمورث حیدری از طرف هیئت‌رئیسه نگفت که ۱۴۰ میلیارد تومان مبلغ زیادی نیست و نسبت به گذشته هم کمتر است؟ بعد آقای تاج در تلویزیون گفتند: «نه، ۷۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم.» چطور ممکن است هیئت‌رئیسه از این موضوع خبر نداشته باشد؟ شما نمی‌توانید هر چیزی را که می‌خواهید، تعدیل کنید. گاهی روز را شب و شب را روز اعلام می‌کنند.

گفت‌وگو: علیرضا محرمی

ادامه دارد...