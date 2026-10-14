En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 936
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۸۷۵۸
کد خبر:۱۳۹۸۷۵۸
1722 بازدید
نبض خبر

دو ویدیو از حمله به بیت رهبری و روایت تازه از وضعیت جسمی آیت الله مجتبی خامنه‌ای

محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران می‌گوید حدود ساعت 20 روز 9 اسفند 1404 از طریق وزارت اطلاعات از شهادت رهبر انقلاب مطلع شده است. روایت توکلی از وضعیت بیت رهبری در نخستین دقایق حمله آمریکا و وضعیت پیکرها و همچنین میزان جراحات آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب را به همراه دو ویدیو از لحظات حمله را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران بیت رهبری ویدیو ترور رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای
اخبار مرتبط
اعلام وضعیت مجروحیت و سلامت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
روایت عراقچی درباره ملاقات کنندگان با آیت الله مجتبی خامنه‌ای
مستند دیدنی درباره آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای
تجمع عظیم عزاداران: وای علی کشته شد، شیر خدا کشته شد
هشدار نظامی ارشد آمریکایی درباره ترور رهبر انقلاب
هشدار قالیباف درباره ترور رهبر انقلاب در سی ان ان
جزئیات دومین اقدام به ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای + زیرنویس
درگیری عزاداران در کشمیر با حکومت هند برای عزاداری رهبر انقلاب
تظاهرات مردم هند در واکنش به تهدید به ترور رهبر انقلاب
جلسه منجر به ترور رهبری به اصرار چه کسی برگزار شد؟
روایت تازه از خارج کردن لاریجانی از بیت رهبری
روایت سردار رادان از علت غیبتش در لحظه ترور
توصیف داماد رهبر انقلاب از همسر شهیدش
جزئیات درمان آیت الله مجتبی خامنه‌ای در روز اول جنگ
روایت قالیباف از پشت پرده اعلام شهادت رهبر انقلاب
روایت عراقچی از لحظات بمباران بیت رهبری: نیمی از ساختمان فروریخت
روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110
امام وعده های صادق به آرزویش رسید
روایت تازه سردار کوثری از ترور رهبر انقلاب
ویدیوی هوش مصنوعی از ترور رهبر شهید انقلاب
ترور رهبر انقلاب نتیجه نفوذ بود! / جزئیات تازه از عملیات آمریکا و اسرائیل
ویدیوی تازه از لحظه بمباران بیت رهبری که با پاسخ مرگبار ایران مواجه شد
جدال لفظی مارکو روبیو با نمایندگان کنگره بر سر ایران
روایت تفنگدار سابق آمریکایی از جنایت آمریکا در میناب
نخستین تصاویر آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به ایران / اصابت موشک به مرکز تهران / آژیرهای موشکی در اسرائیل فعال شد
تصاویر تازه لحظات حمله به بیت رهبری که با پاسخ مرگبار ایران مواجه شد
تصاویر جنایت آمریکا در جزایر مارو و لاوان
پاره کردن پیراهن لیونل مسی در برنامه تلویزیون!
روایت رحیم صفوی از شدت انفجار بیت رهبری در حمله آمریکا و اسرائیل
تشییع باشکوه فرماندهان شهید ایران را ببینید
پزشکیان در زمان حمله به بیت رهبری کجا بود؟
جزئیات اولین ترور ناموفق علی لاریجانی در حمله به بیت رهبری
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
هرکس از حمله به ایران لذت می‌برد بی‌شرف و بی‌ناموس است
تصاویر تکان دهنده از حمله آمریکا به مدرسه میناب +18
تاکر کارلسون: دلیل واقعی جنگ با ایران ساخت این معبد است!
چه مقامات دیگری در لحظه حمله در بیت رهبری بودند؟
لحظه دستگیری وحشیانه کهنه‌سرباز آمریکایی برای انتقاد از جنگ آمریکا با ایران
جزئیات شهادت رهبر معظم انقلاب در محل بیت رهبری
واکنش پزشکیان به ورود جنگنده به آسمان ایران وسط جلسه
ویدیوی رضا کیانیان در واکنش به حمله آمریکا و اسرائیل
موضع عجیب سخنگوی دولت درباره بازسازی خانه‌های بمباران شده
تصاویر تازه از درون بیت رهبری پس از بمباران
آمار تکان دهنده مصدومان جنگ رمضان
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر