محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران می‌گوید حدود ساعت 20 روز 9 اسفند 1404 از طریق وزارت اطلاعات از شهادت رهبر انقلاب مطلع شده است. روایت توکلی از وضعیت بیت رهبری در نخستین دقایق حمله آمریکا و وضعیت پیکرها و همچنین میزان جراحات آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب را به همراه دو ویدیو از لحظات حمله را می‌بینید و می‌شنوید.