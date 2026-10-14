نبض خبر
دو ویدیو از حمله به بیت رهبری و روایت تازه از وضعیت جسمی آیت الله مجتبی خامنهای
محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران میگوید حدود ساعت 20 روز 9 اسفند 1404 از طریق وزارت اطلاعات از شهادت رهبر انقلاب مطلع شده است. روایت توکلی از وضعیت بیت رهبری در نخستین دقایق حمله آمریکا و وضعیت پیکرها و همچنین میزان جراحات آیت الله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب را به همراه دو ویدیو از لحظات حمله را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران بیت رهبری ویدیو ترور رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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