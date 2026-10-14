پرواز هواپیمای فوق‌سبک در نظرآباد خبرساز شد

روابط عمومی فرمانداری نظرآباد اعلام کرد هواپیمای مشاهده‌شده در آسمان این شهرستان از نوع فوق‌سبک و متعلق به فرودگاه آموزشی پیام کرج بوده و موضوع بررسی شده است.