پرواز هواپیمای فوقسبک در نظرآباد خبرساز شد
روابط عمومی فرمانداری نظرآباد اعلام کرد هواپیمای مشاهدهشده در آسمان این شهرستان از نوع فوقسبک و متعلق به فرودگاه آموزشی پیام کرج بوده و موضوع بررسی شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۵۶| |
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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی فرمانداری شهرستان نظرآباد اعلام کرد هواپیمای مشاهدهشده در آسمان این شهرستان از نوع فوقسبک و متعلق به فرودگاه آموزشی پیام کرج بوده است.
این اطلاعیه در پی انتشار اخباری درباره مشاهده هواپیما در محدوده آسمان نظرآباد و نگرانی برخی شهروندان صادر شده است.
روابط عمومی فرمانداری نظرآباد با اشاره به بررسی موضوع اعلام کرد هواپیمای مذکور آموزشی بوده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
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