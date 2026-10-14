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پرواز هواپیمای فوق‌سبک در نظرآباد خبرساز شد

روابط عمومی فرمانداری نظرآباد اعلام کرد هواپیمای مشاهده‌شده در آسمان این شهرستان از نوع فوق‌سبک و متعلق به فرودگاه آموزشی پیام کرج بوده و موضوع بررسی شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۵۶
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تکذیب شایعه
 

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی فرمانداری شهرستان نظرآباد اعلام کرد هواپیمای مشاهده‌شده در آسمان این شهرستان از نوع فوق‌سبک و متعلق به فرودگاه آموزشی پیام کرج بوده است.

این اطلاعیه در پی انتشار اخباری درباره مشاهده هواپیما در محدوده آسمان نظرآباد و نگرانی برخی شهروندان صادر شده است.

روابط عمومی فرمانداری نظرآباد با اشاره به بررسی موضوع اعلام کرد هواپیمای مذکور آموزشی بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

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