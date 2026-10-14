استایل متفاوت وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس

به گزارش تابناک؛ دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صبح امروز (چهارشنبه ۲۲ مهر ماه) با حضور جمعی از نمایندگان و مهرداد اخلاقی کتابچی و مشارکت مجازی سایر نمایندگان برگزار شد.

لباس‌های وزیر پیشنهادی دفاع در این تصاویر به چشم می‌آید؛ ست لباس موسوم به تاکتیکال به رنگ خاکی مورد استفاده اخلاقی قرار گرفته است.