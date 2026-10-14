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استایل متفاوت وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس

مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع صبح امروز با پوشش تاکتیکال خاکی رنگ در نشست ویژه مجلس حاضر شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۵۴
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مهرداد اخلاقی

به گزارش تابناک؛ دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صبح امروز (چهارشنبه ۲۲ مهر ماه) با حضور جمعی از نمایندگان و مهرداد اخلاقی کتابچی و مشارکت مجازی سایر نمایندگان برگزار شد.

لباس‌های وزیر پیشنهادی دفاع در این تصاویر به چشم می‌آید؛ ست لباس موسوم به تاکتیکال به رنگ خاکی مورد استفاده اخلاقی قرار گرفته است.

استایل متفاوت وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس

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مهرداد اخلاقی استایل وزیر پیشنهادی دفاع
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