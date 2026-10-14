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عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با تابناک؛

رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!

علی خضریان با انتقاد به سیاست‌ورزی‌های رفاقتی در وزارت نفت، نحوه ارتقای برخی مدیران این وزارتخانه از جمله «محمدصادق عظیمی‌فر» را به «سرلشکر کردن یک ستوان سوم در کمتر از شش روز» تشبیه کرد!
کد خبر: ۱۳۹۸۷۴۰
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4164 بازدید
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۱۹
خضریان

علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک با اشاره به تغییرات مدیریتی در وزارت نفت، اظهار داشت: آنچه قطعی و یقینی است اینکه وزارت نفت با رفت‌و‌آمد وزیر اصلاح نمی‌شود؛ و تا سازوکار انتصابات و پاسخ‌گویی اصلاح نشود، نابسامانی در دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت ادامه دارد.

کوتاهی‌ شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در موضوع قاچاق

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به تکالیف قانونی بر زمین مانده برنامه هفتم در وزارت نفت، بیان کرد: کشفیات متعدد قاچاق فرآورده‌های نفتی در ماه‌های گذشته که نشانگر قاچاق بخش قابل توجهی از فرآورده‌های نفتی کشور است و البته باید تأکید کرد که بخش قابل توجهی از قاچاق اصولاً کشف نمی‌شود و یکی از علت‌های آن کوتاهی‌های وزارت نفت خصوصاً شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در موضوع راه اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی است.

ضرورت رسیدیگی به حساب تولید و خروجی پالایشگاه‌ها

خضریان تأکید کرد: قاچاق سوخت را هم نمی‌توان فقط در مرز دنبال کرد؛ حساب تولید و خروجی پالایشگاه‌ها باید روشن باشد. آقای عظیمی‌فر (مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش) بگوید برای تکمیل میترینگ چه کرده است؟ وعده و جلسه، جای اندازه‌گیری دقیق و نظارت مؤثر را در مجلس نمی‌گیرد.

رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!

معیشت ۹۰ میلیون نفر میدان آزمون و خطای مدیران نیست

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: از طرف دیگر معیشت ۹۰ میلیون نفر میدان آزمون و خطای مدیران نیست. پیش از تحمیل هزینه تصمیم‌های بنزینی به مردم، درباره اتلاف سوخت و عملکرد خود پاسخ بدهید. آقای عظیمی‌فر باید روند تأمین و واردات بنزین در شرایط جنگی، نحوه انتخاب واسطه‌ها و کنترل قیمت‌ها را روشن کند؛ هر تعلل یا تخلف اثبات‌ شده باید پیگیری شود.

انتصابات رفاقتی در تضاد با کارآمدی

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: البته وقتی شاهد سیاست‌ ورزی رفاقتی و خویشاوندی در این موضوع و مصادیق متعدد در دستگاه‌های اجرایی هستیم، دیگر نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت. فردی همچون آقای عظیمی‌فر نمی‌تواند کارآمد باشد چون مسیر رشد و ارتقای وی اساساً مسیری بر مبنای صلاحیت‌های فنی نبوده است. امثال ایشان ابتدا درباره مسیر ارتقا و کارنامه خود باید پاسخگو باشند.

انگار ستوان سوم را یک‌شبه سرلشکر کرده‌اند!

خضریان در پایان بیان کرد: وقتی یک مدیر با ارتقای چند گرید در کمتر از شش روز و دریافت گرید D با سابقه زیر دو سال را در دستگاه دولتی مشاهده می‌کنیم و به زبان عامیانه انگار یک ستوان سوم را با سابقه دو ساله سرلشکر کنیم، خوب قاعدتاً توانایی وی همراه با رانت حاصل شده امکان افزایش نداشته و کشور گرفتار مدیری بی‌تجربه با رشد آسانسوری شده است. در این شرایط در حق کارکنان اقماری و مناطق سخت در وزارت نفت نیز ظلم شده و آنها حق دارند ضابطه این اقدام را بدانند.

 

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علی خضریان وزارت نفت محمدصادق عظیمی‌فر قاچاق بنزین وزیر نفت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
17
22
پاسخ
آفرین به خضریان، نماینده شجاع و حقگو. آب به لانه مورچگان میریزی با این افشاگریهایت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
حاج علی خضریان کارش درسته عشقه دمش گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
2
47
پاسخ
همتون آسانسوری بالا رفته اید .حتی از طراحی یک سایت ساده سبد کالا عاجزید از صبح من بیش از ده بار وارد شده ام و هر بار در درج تاریخ تولد متوقف شده ام زیرا تاریخ تولد همه ملت را طراح 1 فروردین 1405 فرض کرده و گزینه دیگری وجود ندارد.با این بی کفایتی توقع دارید مملکت هم در شرایط جنگی اداره بشه؟!!!!!!!
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
بی کفایتی خودتو به گردن دیگران ننداز. این همه روز خدا باید بزاری آخرین روز. بعد، این همه آدم ثبت نام کردند، شما هنوز نتونستی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
این بالا رفته های اسانسوری همشون همدیگر روبه ما نشون میدند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
سایت کالابرگ به خضریان چه ربطی داره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
7
پاسخ
معیشت مردم، ستون اعتماد، آرامش و آبادانی است
سفره‌ای که کوچک شود، دل‌ها هم کوچک می‌شود
و ملتی که نانش تأمین باشد، می‌تواند فردایش را بسازد

توجه به معیشت، نه هزینه است و نه منت
سرمایه‌گذاری روی کرامت، امنیت و آینده یک سرزمین است
دکتر رجحانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
4
پاسخ
مسئولان باید بدانند که شایسته‌سالاری پلی است میان «نیت خوب» و «نتیجه واقعی». بدون آن، حتی بهترین برنامه‌ها و بیشترین منابع هم می‌توانند به شکست بیانجامند. توجه به شایسته‌سالاری، پیش‌شرط هر اصلاح جدی در رفع مشکلات مردم است؛ زیرا مشکلات مردم را نه شعار، بلکه توانایی، تخصص و مسئولیت‌پذیری حل می‌کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
8
پاسخ
تمامی دست اندر کاران رده بالا ، روش انتخابشان همینگونه بوده ، حالا این یه مورد پول وپله بیشتری توش هست و سرش دعواس ، نمایندگی مجلس هم بد نیستا ، تازه اکه فقط نمایندگی تنها باشه و عضویت این ور و اونور نداشته باشه
محمودی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
1
15
پاسخ
۱. اگر سند داری رو کن، نه اینکه تشبیه کنی
بحث «ستوان و سرلشکر» احساسیه، نه دلیل
۲. تو کمیسیون اصل ۹۰ نشستی، چرا اونجا پیگیری نمی‌کنی؟
۳. به جای حمله به یه مدیر، بگو کدوم قانون نقض شده
وگرنه حرفات سیاسی و انتخاباته
اگه انتصابش غیرقانونیه، پرونده‌ش رو ببر دادسرا اگه نیست، این حرفا فقط حاشیه‌ست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
1
21
پاسخ
آسانسور نماینده مجلس شدن به چی تشبیه میشه...
گروهبان سوم به سپهبد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
3
24
پاسخ
کارنامه خود خضریان چه هست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
جمله " انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند" مصداق بارزش خودش هست. فقط ویژگی مهمشون این هست که کم نمیارن
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
1
6
پاسخ
واقعا این موضوعی که ایشان اشاره کردند درست است ! توجه کنید این پوزیشن معاون وزیر است ! حداقل برای انتصابات آئین نامه احراز شغل را رعایت کنید و تخلف نکنید !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
برو بابا دلت خوشه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
13
پاسخ
اینها چقدر راحت پست و مسئولیت قبول می کنند. من که مدیریت مدرسه را هم حاضر نیستم بپذیرم چه برسه به این پست های حساس که عملکردشون روی زندگی میلیونها نفر ممکنه تاثیر بذاره.
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